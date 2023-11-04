Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Perjuangan Murid SD, Sekolah Sambil Jualan Pentol

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |12:57 WIB
Kisah Perjuangan Murid SD, Sekolah Sambil Jualan Pentol
Pelajar SD berjuang membayar sekolah dengan jualan pentol (Foto: Twitter Sosmed Keras)
A
A
A

JAKARTA – Anak seringkali menjadi korban perceraian orangtua. Salah satunya dialami seorang pelajar SD berusia 12 tahun yang videonya viral di media sosial.

Dilansir dari akun X Sosmed Keras, Sabtu (4/11/2023), ada pelajar di Surabaya yang berjualan pentol demi untuk membiayai biaya sekolahnya. Sehari-harinya setelah selesai bersekolah, dia langsung mempersiapkan dagangannya untuk menjual pentol.

Siswa itu mengatakan dia sudah terbiasa untuk jualan seperti itu lantaran ia menceritakan bahwa orangtuanya sudah cerai. Sehingga, dia harus melaksanakan segalanya mandiri, tanpa bantuan orangtua sama sekali.

 BACA JUGA:

Selain berjualan, beberapa pedagang lainnya berkata bahwa anak ini juga bisa bernyanyi. Namun sangat di luar dugaan ketika ditanya lebih suka untuk membaca salawat.

Netizen terharu atas kisahnya. Anak itu tetap tegar walapun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.

 BACA JUGA:

“Ya Allah kasiannn banget, seharusnya usia 12 tahun malam2 begini kunpul d rumah belajar ngerjain PR.... Tp ini harus berjuang untuk hidup .Tetap semangat dek dan terus lh berjuang dan semoga kamu menjadi orng sukses," ucap netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement