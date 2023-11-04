Kisah Perjuangan Murid SD, Sekolah Sambil Jualan Pentol

JAKARTA – Anak seringkali menjadi korban perceraian orangtua. Salah satunya dialami seorang pelajar SD berusia 12 tahun yang videonya viral di media sosial.

Dilansir dari akun X Sosmed Keras, Sabtu (4/11/2023), ada pelajar di Surabaya yang berjualan pentol demi untuk membiayai biaya sekolahnya. Sehari-harinya setelah selesai bersekolah, dia langsung mempersiapkan dagangannya untuk menjual pentol.

Siswa itu mengatakan dia sudah terbiasa untuk jualan seperti itu lantaran ia menceritakan bahwa orangtuanya sudah cerai. Sehingga, dia harus melaksanakan segalanya mandiri, tanpa bantuan orangtua sama sekali.

Selain berjualan, beberapa pedagang lainnya berkata bahwa anak ini juga bisa bernyanyi. Namun sangat di luar dugaan ketika ditanya lebih suka untuk membaca salawat.

Netizen terharu atas kisahnya. Anak itu tetap tegar walapun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.

“Ya Allah kasiannn banget, seharusnya usia 12 tahun malam2 begini kunpul d rumah belajar ngerjain PR.... Tp ini harus berjuang untuk hidup .Tetap semangat dek dan terus lh berjuang dan semoga kamu menjadi orng sukses," ucap netizen.