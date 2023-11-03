Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Kecerdasan dan IQ Tinggi Itu Keturunan?

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:20 WIB
Apakah Kecerdasan dan IQ Tinggi Itu Keturunan?
Apakah tes IQ itu faktor genetik? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ibu dan ayah seseorang cerdas, apakah otomatis anaknya atau keturunannya juga cerdas? Benarkah kecerdasan atau nilai IQ seseorang dipengaruhi faktor genetik atau keturunan?

Dilansir dari Science Times, Jumat (3/11/2023), kecerdasan manusia merupakan suatu hal yang kompleks dan para peneliti berusaha memahaminya. Psikolog menyelidikinya dengan mempertimbangkan dua perspektif utama alam dan pola asuh keluarga. Dan itu memengaruhi kecerdasan kita.

 BACA JUGA:

Alami versus Pola Asuh dalam Menentukan IQ

Kecerdasan dapat didefinisikan dalam berbagai cara, sehingga sulit untuk dinilai. Intelligence quotient (IQ) adalah metrik kecerdasan yang umum digunakan dalam penelitian. Menurut penelitian, alam dan pengasuhan berkontribusi terhadap kecerdasan kita. Alam mencakup semua faktor genetik yang mempengaruhi kecerdasan kita, sedangkan pengasuhan mengacu pada faktor lingkungan.

Sejumlah penelitian telah meneliti persamaan dan perbedaan IQ dalam keluarga, khususnya pada anak kembar dan anak angkat. Untuk memastikan apakah wilayah genom tertentu terhubung dengan IQ, penelitian lain telah mengamati varians di seluruh genom banyak individu (teknik yang dikenal sebagai studi asosiasi genome-wide, atau GWAS).

Penelitian telah menunjukkan adanya komponen keturunan pada IQ, namun tidak ada satu gen pun yang secara pasti dikaitkan dengan variasi kecerdasan yang signifikan. Ada kemungkinan bahwa kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh sejumlah besar gen, yang masing-masing gen memiliki pengaruh yang dapat diabaikan. Faktor genetik tambahan berperan dalam aspek kecerdasan lainnya, seperti kemampuan verbal dan memori.

Lingkungan juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kecerdasan. Sepanjang pertumbuhan seorang anak, pola asuh dan lingkungan keluarga, pendidikan dan akses terhadap sumber daya, kesehatan dan pola makan, serta pendidikan semuanya berperan dalam menentukan kecerdasan mereka.

Memang benar, gen dan lingkungan berdampak pada individu. Meskipun tidak mudah untuk menentukan faktor mana yang berasal dari gen atau lingkungan, terbukti bahwa kecerdasan dipengaruhi oleh kombinasi keduanya.

 BACA JUGA:

Gen dan Lingkungan pada IQ

Penelitian lain mengamati kembar identik dan kembar tiga yang dipisahkan pada usia dini. Penelitian ini mempertimbangkan lingkungan mereka yang sangat berbeda dalam menilai kecerdasan mereka.

“Dikotomi ketat antara gen dan lingkungan tidak lagi relevan; keduanya bekerja sama,” kata Nancy Segal, psikolog di California State University, Fullerton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
