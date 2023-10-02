Tes IQ Tercepat di Dunia Mampu Buktikan Seberapa Cerdas Kamu, Berani Coba?

JAKARTA - Pernah ikut tes IQ? Berapa hasilnya? Tidak perlu lama-lama, sebab ada tes IQ paling singkat di dunia. Berani coba?

Tes IQ tercepat di dunia cukup hanya dengan menjawab 3 pertanyaan. Cara ini dengan cepat dan mudah mengungkap apakah kamu lebih pintar dari 80 persen umat manusia.

Tes Refleksi Kognitif diciptakan oleh profesor psikologi MIT Shane Frederick. Baru-baru ini dibagikan di TikTok, dan menjadi viral karena ribuan pengguna memperkirakan kecerdasan mereka.

Profesor Frederick menanyai 3428 orang dengan trio pertanyaan yang sama selama periode 26 bulan. Ia menemukan hanya 17 persen orang yang menjawab ketiga pertanyaan dengan benar, sementara 33 persen menjawab ketiga pertanyaan dengan salah. Peserta lainnya di tengah-tengah.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bekerja dengan “menghasilkan tanggapan impulsif yang salah”, yang berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut mengelabui otak Anda agar tertuju pada jawaban yang sepertinya benar sebelum mengambil waktu sejenak untuk memeriksa kembali alasannya. Sebuah video TikTok yang menjelaskan tes tersebut, diposting oleh pengguna @chibimallo, telah dilihat lebih dari 300.000 kali dan menjadi bagian komentar yang penuh dengan jawaban yang salah.

Berikut Tes IQ Tercepat di Dunia

1. Sebuah pemukul dan sebuah bola berharga total USD1,10. Harga pemukulnya USD1 lebih mahal daripada bolanya. Berapa harga bolanya?

2. Jika lima mesin membutuhkan waktu lima menit untuk membuat lima widget, berapa lama waktu yang dibutuhkan 100 mesin untuk membuat 100 widget?

3. Di sebuah danau, ada sepetak bunga lili. Setiap hari ukuran tambalannya berlipat ganda. Jika waktu yang dibutuhkan petak tersebut untuk menutupi seluruh danau adalah 48 hari, berapakah waktu yang diperlukan petak tersebut untuk menutupi separuh danau?

Bagaimana, benar semua jawaban kamu? Ini kunci jawabannya.