Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?

JAKARTA - Hingga saat ini peneliti masih terus menemukan bukti adanya kehidupan selain di Bumi. Baru-baru ini, peneliti menemukan adanya kandungan oksigen di planet Venus. Mungkinkah di sana ada kehidupan?

Ilmuwan menemukan atmosfer Venus sarat dengan karbon dioksida dan karbon monoksida (CO2 dan CO). Temuan ini disebut sangat bermanfaat bagi masa depan.

Dilansir dari IFLScience, Jumat (10/11/2023), pengamatan atmosfer Venus dilakukan menggunakan satelit Venus Express. Para ilmuwan kemudian mendeteksi oksigen yang bersinar di malam hari di Venus.

Salah satu peneliti, Profesor Heinz-Wilhelm Hübers menggunakan Observatorium Stratosfer untuk Astronomi Inframerah (SOFIA) untuk mencari oksigen di atmosfer atas Venus di 17 lokasi dan menemukannya di semua lokasi tersebut. Oksigen terbentuk melalui sinar matahari yang memecah molekul CO2 dan CO. Angin Venus yang kuat menyapu atom-atom ke sisi malam, tempat mereka bergabung menjadi molekul oksigen.

Meskipun terdapat redistribusi ini, kepadatan oksigen di planet Venus lima kali lebih tinggi pada siang hari dibandingkan pada malam hari. Oksigen cukup melimpah sehingga berperan penting di atmosfer. Ketika atom oksigen menumbuk molekul karbon dioksida, ia memberikan energi pada molekul tersebut yang kemudian dipancarkan sejauh 15 mikrometer.