5 Tips Mudah Lolos Tes IELTS

JAKARTA - Tips mudah lolos tes IELTS (International English Language Testing System). IELTS adalah tes uji kemampuan bahasa Inggris yang seringkali dibutuhkan oleh banyak lembaga pendidikan dan perusahaan di seluruh dunia. Tak heran, banyak sekali kandidat yang berupaya lolos dalam sekali percobaan.

Namun, proses persiapan ujian IELTS dapat menjadi pengalaman yang menegangkan.

Berikut ini tips mudah yang dapat membantu memaksimalkan potensi untuk lolos tes IELTS dengan sukses.

1. Kenali Format Ujian IELTS

IELTS memiliki empat komponen utama dalam tesnya yaitu tes mendengar, membaca, menulis, serta berbicara. Setelah itu, carilah informasi terkait waktu pengerjaan, isi materi, dan hal substansial lainnya yang perlu disiapkan untuk memulai latihan.

2. Perbanyak Latihan Soal dan Sumber Belajar

Persiapkan diri dengan mengerjakan berbagai latihan soal yang bahkan dapat dengan gratis diakses di berbagai sumber secara online. Perbanyak kosa-kata dengan mencari tahu kata-kata yang tidak kamu ketahui saat kamu membaca suatu kalimat dalam bahasa Inggris.

Kamu juga dapat membaca berita, menonton film dan series, atau bahkan mendengarkan lagu dan podcast berbahasa Inggris yang kamu sukai untuk meningkatkan kemampuan empat komponen utama dalam tes IELTS.

3. Lakukan Latihan Percakapan Sehari-hari

Untuk mempersiapkan tes speaking, kamu perlu mencoba latihan dengan menjalin percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris kapanpun yang kamu bisa.

Tingkatkan rasa percaya diri dan ajaklah teman atau orang yang sudah fasih berbahasa Inggris untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris denganmu agar mereka juga dapat mengoreksi susunan kalimat yang salah.

Kamu juga bisa merekam diri sendiri saat berbicara untuk memeriksa tata bahasa, aksen, dan juga pengucapan sehingga kamu dapat mengetahui bagian yang perlu dikoreksi. Cobalah dengan mengucapkan kata yang masih asing berulang kali sehingga lidah kamu dapat terbiasa saat mengucapkannya.