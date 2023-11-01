Advertisement
Ditanya Anak Saya Sekolahnya di Mana, Jokowi Bangun Sekolah Internasional Pertama di IKN

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:54 WIB
Ditanya Anak Saya Sekolahnya di Mana, Jokowi Bangun Sekolah Internasional Pertama di IKN
Jokowi Bangun Sekolah Internasional Pertama di IKN (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk menandai dimulainya pembangunan sekolah bertaraf internasional di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu.

Sekolah bernama Nusantara Intercultural School itu dibangun oleh Jakarta Intercultural School (JIS), jaringan sekolah internasional swasta asal Jakarta.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini groundbreaking Nusantara Intercultural School NIS secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi saat meresmikan groundbreaking proyek sekolah internasional di kawasan IKN, Kalimantan Timur, seperti disaksikan dalam video dari Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Presiden Jokowi menceritakan bahwa pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh calon penduduk Kota Nusantara adalah sekolah untuk anak mereka.

Menurut Presiden, calon penduduk bersedia dan siap pindah ke IKN, hanya saja mempertanyakan bagaimana kualitas sekolah di IKN.

Dengan dimulainya pembangunan sekolah tersebut, Presiden Jokowi meminta agar para ASN maupun calon penduduk yang akan menghuni Kota Nusantara tidak lagi ragu-ragu untuk pindah ke IKN.

"Pak, saya mau pindah. Pak, saya akan pindah, tapi anak saya, sekolahnya di mana? Sekolahnya kualitasnya seperti apa? Hari ini kita mendapatkan jawaban, sekolahnya ada, yaitu di Nusantara Intercultural School yang akan dibangun oleh JIS dari Jakarta. Sudah ada jawabannya, jadi yang mau pindah jangan ragu-ragu lagi," kata Presiden dilansir Antara.

