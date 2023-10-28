Andrew Pratama Kho Pemenang OSN 2023 Tingkat SMA Punya Nilai IQ Tinggi dan Hobi Matematika

JAKARTA – Andrew Pratama Kho, pemenang medali emas OSN 2023 tingkat SMA dalam bidang ekonomi dan berhasil memenangkan Financial Literacy terbaik patut dicontoh. Andrew duduk di kelas 12 SMA IPA di SMAK 6 Penabur, Jakarta.

Dalam edisi Sumpah Pemuda, tak heran jika Andrew memilih ekonomi sedari kelas 10, sebab cita-citanya memang berkecimpung di dunia finance. Bahkan dia bisa memenangkan OSN 2023 dalam bidang Ekonomi dan bisa menjadi Financial Literacy terbaik.

Andrew memang dikenal cerdas. Saat SMP, Andrew mendapatkan skor IQ sebesar 120+ lho!

“Awal kelas 10 itu kan ada program kelas lintas minat, jadi bisa pelajaran yang diluar IPA. Sebetulnya aku ambil ekonomi yang paling menarik buat aku saat itu. Setelah dipelajari, jadinya aku suka trus masuk ke ekskul ekonomi dan dipilih buat ikut OSN,” ujar Andrew saat Special Dialogue Okezone, Sabtu (28/10/2023).

Andrew bercerita bahwa dia mempelajari setiap materi yang ada. Andrew merasa tidak ada materi spesifik yang spesifik yang membuatnya berkesan saat terjun dalam pelajaran ekonomi.

“Lebih banyak rajin-rajin latihan soal, baca-baca buku ekonomi, karena ekonomi bukan buat orang yang pinter jenius, selama kalian mau latihan dan belajar pasti bisa” dilanjutkan oleh Andrew.

Hobi Belajar Matematika

Selain menyukai ekonomi, Andrew juga menyukai matematika. Alasannya cukup simpel, karena matematika merupakan ilmu yang menyenangkan, dan bisa dipakai di seluruh aspek.

Saat ini, Andrew sudah menentukan untuk memilih jurusan finance atau economic, namun saat ini Andrew belum menemukan universitas yang cocok untuknya. Tapi Andrew percaya, dia akan melalui jalur beasiswa terlebih dahulu untuk bisa menembus universitas yang baik ke depannya.

Jika ditanya siapa orang yang berkesan dalam hidupnya, Andrew menjawab Elon Musk. “Dia pembisnis, tapi bisnisnya menyelesaikan masalah dunia, tesla sebagai memperbaiki lingungan dengan mobil listrik, space X ngebantu dalam kemanusiaan (dalam penelitian). Sebuah bisnis yang dijalankan itu bikin dia sukses, kaya tapi bisa menyelesaikan masalah” tuturnya