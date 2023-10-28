JAKARTA- Mari mengintip contoh hari Sumpah Pemuda 2023 yang bisa menjadi referensi. Bangsa Indonesia tengah memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober.
Ada berbagai bentuk upaya yang bisa lakukan bagi kita para anak muda untuk merayakannya, seperti membacakan teks pidato dan membuat puisi.
Bagi kamu yang kesulitan untuk membuat pidato Hari Sumpah Pemuda 2023 maka jangan galau dan risau. Ikuti ulasan satu ini untuk mendapatkan puisi indah terkait makna perjuangan di hari penting satu ini.
Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (28/10/2023), terkait 5 contoh puisi hari sumpah pemuda 2023.
5 Contoh Puisi Hari Sumpah Pemuda
5. Puisi Pertama
Sumpah Pemuda
Di bumi Indonesia yang subur nan luas,
Bersatu pemuda dengan tekad yang kuat,
Sumpah diucapkan, bersama berjanji,
Merdeka negara, merdeka Tanah Air.
Berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda,
Kini menjadi satu, persatuan yang suci,
Bersama-sama kita berjuang, kita bersatu,
Untuk masa depan yang lebih baik, kita berdiri.
Sumpah Pemuda, bagimu kami berjanji,
Bekerja bersama, menjaga persatuan ini,
Demi Indonesia, bangsa yang besar,
Kami pemuda siap berkorban, tak kenal lelah.
Sumpah Pemuda, nyala semangat kami,
Menyala terang, tanpa ragu dan berani,
Bersama kita hadapi tantangan yang datang,
Merdeka, merdeka, Indonesia kita cinta.
Sumpah Pemuda, puisi suci nan agung,
Menginspirasi generasi muda dengan cinta,
Untuk tanah air tercinta, kita berjuang,
Sumpah Pemuda, oh, sumpah yang abadi.
4. Puisi Kedua
Pemuda Harapan Tanah Air Tercinta
Wahai seluruh pemuda yang berada dipelosok negeri
Hari ini menjadi saksi dalam harapan tanah air
Hati kami bergetar saat mendengar isi sumpah pemuda digemakan
Jiwa-jiwa yang mati hidup kembali turut memahami isinya
Seluruh pemuda bersatu dan berjanji padamu negeri
Selalu menjunjung tinggi bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia
Bertanah air satu dalam tanah air tercinta Indonesia
Semangat dalam dekapan janji sumpah pemuda
Raga merinding begitu berat amanah yang dititipkan pahlawan
Bait-bait yang tersimpan dalam perjuangan pahlawan muda
Berisikan kisah perjalanan bangsa dalam pemersatuan
Sungguh tidak terbayarkan dengan kualitas harga
Begitu semangat membara ditubuhmu wahai pemuda
Tak takut akan tajamnya senjata engkau terhadang
Bercucuran keringat demi perlawanan musuh dari barat
Berpacu dan mengencangkan tameng-tameng tebal pelindung
Sungguh sangat berat perjuanganmu terdahulu pemuda
Hingga membawa sumpah yang berhasil dilantunkan
Menjadi perjuangan pemuda dan pemudi di masa kini
Dalam melanjutkan bakti terhadap keutuhan negeri