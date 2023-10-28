Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Puisi Hari Sumpah Pemuda 2023

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:43 WIB
5 Contoh Puisi Hari Sumpah Pemuda 2023
Ilustrasi untuk contoh puisi Sumpah Pemuda (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA- Mari mengintip contoh hari Sumpah Pemuda 2023 yang bisa menjadi referensi. Bangsa Indonesia tengah memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober.

Ada berbagai bentuk upaya yang bisa lakukan bagi kita para anak muda untuk merayakannya, seperti membacakan teks pidato dan membuat puisi.

Bagi kamu yang kesulitan untuk membuat pidato Hari Sumpah Pemuda 2023 maka jangan galau dan risau. Ikuti ulasan satu ini untuk mendapatkan puisi indah terkait makna perjuangan di hari penting satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (28/10/2023), terkait 5 contoh puisi hari sumpah pemuda 2023.

5 Contoh Puisi Hari Sumpah Pemuda

5. Puisi Pertama

Sumpah Pemuda

Di bumi Indonesia yang subur nan luas,

Bersatu pemuda dengan tekad yang kuat,

Sumpah diucapkan, bersama berjanji,

Merdeka negara, merdeka Tanah Air.

Berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda,

Kini menjadi satu, persatuan yang suci,

Bersama-sama kita berjuang, kita bersatu,

Untuk masa depan yang lebih baik, kita berdiri.

Sumpah Pemuda, bagimu kami berjanji,

Bekerja bersama, menjaga persatuan ini,

Demi Indonesia, bangsa yang besar,

Kami pemuda siap berkorban, tak kenal lelah.

Sumpah Pemuda, nyala semangat kami,

Menyala terang, tanpa ragu dan berani,

Bersama kita hadapi tantangan yang datang,

Merdeka, merdeka, Indonesia kita cinta.

Sumpah Pemuda, puisi suci nan agung,

Menginspirasi generasi muda dengan cinta,

Untuk tanah air tercinta, kita berjuang,

Sumpah Pemuda, oh, sumpah yang abadi.

4. Puisi Kedua

Pemuda Harapan Tanah Air Tercinta

Wahai seluruh pemuda yang berada dipelosok negeri

Hari ini menjadi saksi dalam harapan tanah air

Hati kami bergetar saat mendengar isi sumpah pemuda digemakan

Jiwa-jiwa yang mati hidup kembali turut memahami isinya

Seluruh pemuda bersatu dan berjanji padamu negeri

Selalu menjunjung tinggi bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia

Bertanah air satu dalam tanah air tercinta Indonesia

Semangat dalam dekapan janji sumpah pemuda

Raga merinding begitu berat amanah yang dititipkan pahlawan

Bait-bait yang tersimpan dalam perjuangan pahlawan muda

Berisikan kisah perjalanan bangsa dalam pemersatuan

Sungguh tidak terbayarkan dengan kualitas harga

Begitu semangat membara ditubuhmu wahai pemuda

Tak takut akan tajamnya senjata engkau terhadang

Bercucuran keringat demi perlawanan musuh dari barat

Berpacu dan mengencangkan tameng-tameng tebal pelindung

Sungguh sangat berat perjuanganmu terdahulu pemuda

Hingga membawa sumpah yang berhasil dilantunkan

Menjadi perjuangan pemuda dan pemudi di masa kini

Dalam melanjutkan bakti terhadap keutuhan negeri

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/1/3179959//fadli_zon_hari_sumpah_pemuda-Nzrh_large.jpeg
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Menbud Ajak Generasi Muda Jaga Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937//prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179804//ketua_dpr_ri_puan_maharani-gMXp_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Ketua DPR Serukan Perjuangan Baru Jaga Akal Sehat dan Moralitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179691//sumpah_pemuda-npIv_large.jpg
Peristiwa 28 Oktober: Deklarasi Sumpah Pemuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179609//indonesia-GbZD_large.jpg
20 Ucapan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang Penuh Makna dan Semangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/624/3179628//sumpah_pemuda-GMYq_large.jpg
Apakah Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober Hari Libur? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement