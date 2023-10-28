5 Contoh Puisi Hari Sumpah Pemuda 2023

JAKARTA- Mari mengintip contoh hari Sumpah Pemuda 2023 yang bisa menjadi referensi. Bangsa Indonesia tengah memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober.

Ada berbagai bentuk upaya yang bisa lakukan bagi kita para anak muda untuk merayakannya, seperti membacakan teks pidato dan membuat puisi.

Bagi kamu yang kesulitan untuk membuat pidato Hari Sumpah Pemuda 2023 maka jangan galau dan risau. Ikuti ulasan satu ini untuk mendapatkan puisi indah terkait makna perjuangan di hari penting satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (28/10/2023), terkait 5 contoh puisi hari sumpah pemuda 2023.

5 Contoh Puisi Hari Sumpah Pemuda

5. Puisi Pertama

Sumpah Pemuda

Di bumi Indonesia yang subur nan luas,

Bersatu pemuda dengan tekad yang kuat,

Sumpah diucapkan, bersama berjanji,

Merdeka negara, merdeka Tanah Air.

Berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda,

Kini menjadi satu, persatuan yang suci,

Bersama-sama kita berjuang, kita bersatu,

Untuk masa depan yang lebih baik, kita berdiri.

Sumpah Pemuda, bagimu kami berjanji,

Bekerja bersama, menjaga persatuan ini,

Demi Indonesia, bangsa yang besar,

Kami pemuda siap berkorban, tak kenal lelah.

Sumpah Pemuda, nyala semangat kami,

Menyala terang, tanpa ragu dan berani,

Bersama kita hadapi tantangan yang datang,

Merdeka, merdeka, Indonesia kita cinta.

Sumpah Pemuda, puisi suci nan agung,

Menginspirasi generasi muda dengan cinta,

Untuk tanah air tercinta, kita berjuang,

Sumpah Pemuda, oh, sumpah yang abadi.

4. Puisi Kedua

Pemuda Harapan Tanah Air Tercinta

Wahai seluruh pemuda yang berada dipelosok negeri

Hari ini menjadi saksi dalam harapan tanah air

Hati kami bergetar saat mendengar isi sumpah pemuda digemakan

Jiwa-jiwa yang mati hidup kembali turut memahami isinya

Seluruh pemuda bersatu dan berjanji padamu negeri

Selalu menjunjung tinggi bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia

Bertanah air satu dalam tanah air tercinta Indonesia

Semangat dalam dekapan janji sumpah pemuda

Raga merinding begitu berat amanah yang dititipkan pahlawan

Bait-bait yang tersimpan dalam perjuangan pahlawan muda

Berisikan kisah perjalanan bangsa dalam pemersatuan

Sungguh tidak terbayarkan dengan kualitas harga

Begitu semangat membara ditubuhmu wahai pemuda

Tak takut akan tajamnya senjata engkau terhadang

Bercucuran keringat demi perlawanan musuh dari barat

Berpacu dan mengencangkan tameng-tameng tebal pelindung

Sungguh sangat berat perjuanganmu terdahulu pemuda

Hingga membawa sumpah yang berhasil dilantunkan

Menjadi perjuangan pemuda dan pemudi di masa kini

Dalam melanjutkan bakti terhadap keutuhan negeri