HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa dan Diaspora Bersama Seniman Indonesia di Swedia Dukung Isu Kemanusiaan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |22:15 WIB
Mahasiswa dan Diaspora Bersama Seniman Indonesia di Swedia Dukung Isu Kemanusiaan
Regina Art Monologue mengusung isu kemanusiaan (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)
A
A
A

 


JAKARTA - Puluhan mahasiswa dan diaspora Indonesia, serta masyarakat lokal Swedia mendukung isu kemanusiaan, hak asasi manusia dan kemerdekaan suatu bangsa. Hal itu menjadi topik yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini di sana.

Mereka hadir dalam Regina Art Monologue Project yang bertempat di Allégårdens. Mereka terlihat menghayati setiap cerita yang diperankan dengan apik oleh Joane Win dan Wawan Sofwan.

Hal ini pula yang diangkat dalam Regina Art Monologue Project dengan menghadirkan dua monolog Cotton Candy tentang penyintas kekerasan seksual. ‘Besok atau Tidak Sama Sekali’ tentang peristiwa di balik Proklamasi bangsa Indonesia.

Pertunjukan kedua dalam rangkaian pementasan di benua Eropa ini, telah sukses digelar di kota Göteborg/Gothenburg Swedia pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Dukungan pun hadir dari KBRI Stockholm, PPI Gothenburg, dan diaspora Indonesia agar Regina Art dan para seniman Indonesia semakin sering mengadakan pementasan di luar negeri, agar menambah citra positif Indonesia di dunia internasional serta semakin mempromosikan seni teater dari Indonesia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
