Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!

JAKARTA – Sebuah video seorang siswa yang berusaha bangkit dari budaya rebahan viral di media sosial. Video tersebut mendapat apresiasi di tengah kekhawatiran publik terhadap dampak negatif penggunaan digital pada generasi muda.

Dalam video itu, siswa tersebut membagikan rutinitas paginya: bangun pukul 04.00, mencuci muka dengan es, membaca buku sebentar, lalu berolahraga. Ia melakukan push-up, plank, hingga lari sejauh 1 km. Setelah itu, ia mandi dan berangkat ke sekolah pukul 06.00.

Setibanya di rumah selepas sekolah, pukul 18.00 ia kembali mandi, belajar, dan tidur sebelum pukul 21.00 WIB.

Kalimat motivasi yang ia tulis pun menuai perhatian:

“Rebahan terus nggak bikin masa depan lo cerah. Kalau lo masih nunggu keajaiban sambil malas-malasan, ya selamat tinggal mimpi besar.

Berubah itu gampang, dan gua udah sediain panduan jelas di bio. Nggak ada alasan lagi. Kalau lo serius mau sukses, buka & terapin. Kalau enggak? Ya udah, siap-siap kalah sama yang lebih rajin.”

Berikut dukungan Warganet, seperti dikutip dari akun Instagram nov_raf, Kamis (20/11/2025).

rellaxz_tzy: Kesimpulannya: dia fans Bayern apa MU?

cherry__xui: Yang nanyain salat, salat itu nggak perlu dikoar-koar, kocak.