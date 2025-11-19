Pianis Cilik Usia 10 Tahun Curi Perhatian Prabowo Saat Peresmian RS di Solo

JAKARTA - Peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia di Surakarta tidak hanya diwarnai oleh kehadiran teknologi kesehatan tercanggih. Ada satu momen tak terduga yang mencuri perhatian seluruh rombongan, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yaitu permainan piano dari seorang anak kecil berusia 10 tahun.

Saat Prabowo selesai meninjau fasilitas rumah sakit di lantai 2, alunan musik lembut terdengar dari area lobi. Seorang anak kecil duduk tenang di depan piano, memainkan lagu dengan teknik yang begitu rapi untuk usianya.

Permainannya membuat Prabowo RS berhenti sejenak untuk mendengarkan. Anak itu bernama Lasmina Andini Anjani, siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Kota Surakarta.

Setelah alunan piano mereda, Prabowo menghampiri Anjani. Ia terlihat berbincang hangat dengan pianis cilik tersebut, sebuah momen yang membuat suasana peresmian kian humanis dan penuh keakraban bahkan tidak terlupakan bagi Anjani.

“Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara dengan Pak Presiden. Nama saya Anjani, saya 10 tahun,” kata Lasmina Andini Anjani usai acara.

“Saya sekolah di SD Muhammadiyah Kota Surakarta, senang sekali,” ucapnya.