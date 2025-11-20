Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |07:25 WIB
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital (Foto: Freepik)
JAKARTA - Garuda Cyber Indonesia resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) sebagai upaya mempercepat transformasi digital di perguruan tinggi. Penandatanganan dilakukan oleh CEO Garuda Cyber Indonesia, Bantuan Aan ST, MM, dan Ketua APTISI, Dr. Ir. H.M. Budii Djatmiko, M.Si, M.E.I.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kampus yang modern dan berbasis kecerdasan buatan (AI). Garuda Cyber Indonesia akan menyediakan sistem Smart Campus terintegrasi yang mencakup berbagai aplikasi untuk mendukung layanan akademik, tata kelola, hingga operasional kampus.

Dalam keterangannya, CEO Garuda Cyber Indonesia, Bantuan Aan, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan pendidikan tinggi.
“Dengan perkembangan AI, Smart Campus Garuda Cyber hadir untuk membantu proses marketing, branding, dan sistem IT kampus yang sudah terhubung dengan PDDIKTI,” ujar Aan.

garuda

Ia menjelaskan bahwa Smart Campus terdiri dari lebih dari 50 aplikasi terpadu, termasuk sistem akademik (SIADAK), Learning Management System berbasis AI, sistem Outcome Based Education (OBE), keuangan, kepegawaian, absensi digital, serta aplikasi pendukung lain yang dirancang dalam satu ekosistem.

