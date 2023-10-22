Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jan Ethes Sekolah Pakai Kurikulum Cambridge, Anak Gibran Rakabuming Raka

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:52 WIB
Jan Ethes Sekolah Pakai Kurikulum Cambridge, Anak Gibran Rakabuming Raka
Jan Ethes anak Gibran Rakabuming Raka bersekolah di sekolah dengan kurikulum Cambridge (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jan Ethes Srinarendra, anak Gibran Rakabuming Raka, saat ini sudah duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Jan Esthes bersekolah di Focus Independent School Solo.

Jan Ethes sudah mulai masuk SD sejak tahun 2022. Cucu Presiden Joko Widodo ini selalu mencuri perhatian netizen.

Kini, nama ayahnya sedang menjadi sorotan. Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Jan Ethes bersekolah di sekolah FIS. Kurikulum di sana juga menggunakan kurikulum Cambridge. Seperti apa sih?

Sekolah Jan Ethes

Dalam laman resmi FIS, dikutip Minggu (22/10/2023), sekolah ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kualifikasi berstandar internasional sebagai sarana penunjang pengalaman belajar mahasiswa. Siswa menjadi pusat pembelajarannya sendiri.

IEYC yang diterapkan di Early Years Program dan IPC di Primary Program memungkinkan lingkungan belajar untuk pembelajaran personal siswa. Kurikulum memenuhi kebutuhan siswa pada tahap penting perkembangan dan pendidikan dasar. Siswa akan terlibat dalam pembelajaran melalui kolaborasi dan refleksi.

FIS menerapkan kualifikasi Cambridge untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Ini menetapkan standar pendidikan global bagi pembelajaran siswa yang pada akhirnya akan mengarahkan siswa untuk menginspirasi diri mereka sendiri untuk meningkatkan pembelajaran mereka sendiri.

Focus Independent School (FIS) Primary merupakan sekolah nasional unggulan yang sangat mengutamakan mutu pendidikan terutama dalam bidang akademis, pengembangan keterampilan, dan pendidikan karakter. FIS Primary menggunakan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional dari pemerintah serta International Primary Curriculum(IPC) sebagai kurikulum unggulan yang membedakan FIS dengan sekolah lain. FIS Primary menggunakan buku-buku yang menerapkan kurikulum Cambridge untuk mata pelajaran Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris.

