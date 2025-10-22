Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |11:55 WIB
Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University
Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University. (Foto: Layar IG Tyas Myrasih, Mulan Jameela, Viona Risilina)
A
A
A

JAKARTA - Dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan meraih gelar dalam bidang akademik memang menjadi harapan banyak orangtua untuk anak-anaknya. Tak terkecuali bagi para artis yang bekerja di industri hiburan Tanah Air.

Momen kelulusan setelah menempuh pendidikan pasti menjadi momen yang sangat spesial. Seperti yang dilakukan sederet publik figur yang belakangan ini mengunggah momen kebahagiaan ketika mendampingi anaknya lulus kuliah, di antaranya

1. Eko Patrio & Viona Rosalina

Momen kebahagiaan mendampingi kelulusan putri tercinta diunggah di akun Instagram @viona_risalina. Viona tak menyangka putrinya sudah lulus menempuh pendidikan tinggi (lulus kuliah) meski terasa baru kemarin duduk di bangku sekolah dasar.

Viona juga bangga terhadap pencapaian putrinya yang mendapat predikat gelar tertinggi (first class honours) dengan kelulusannya tersebut. Ia berharap putri tercintanya bisa menggapai cita-cita yang diimpikan.

"perasaan baru kemaren ambil rapot SD kamu, sekarang kamu uda tamat kuliah aja, (ciee yg dapet first class honours)" tulis Viona pada Selasa (21/10/2025).

Sebagai informasi, putri Eko Patrio dan Viona yaitu Nayla Ayu menempuh pendidikan di PSB Academy City Campus, Singapura. 

2. Mulan Jameela

Musisi Tanah Air sekaligus anggota DPR RI Mulan Jameela juga beberapa waktu lalu tengah berbahagia menyaksikan putranya, Muhammad Rafly Aziz yang lulus dari Tokyo International University (TIU) Jepang. Rafly Aziz mendapat gelar B.Sc dari Universitas Internasional tersebut.

Mulan Jameela tampak hadir mendampingi sang putra dan membagikan potret kebahagiaannya di Instagram pribadinya @mulanjameela1. Tak didampingi Ahmad Dhani, Mulan ditemani putrinya, Tiara untuk merayakan kelulusan Rafly di Tokyo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184752//sarwendah-TioB_large.jpg
Sarwendah Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak: Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184707//gustiwiw-pIjW_large.jpg
Kisah Bunda Gustiwiw Bangga Anaknya Raih Penghargaan Meski Telah Tiada: Ini yang Dia Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184542//prilly_latuconsina-VIls_large.jpg
Prilly Latuconsina Klarifikasi Usai Disebut Sakit karena Makin Kurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184540//agnez_mo-WsBI_large.JPG
Nama Besar Tak Jadi Jaminan, Agnez Mo Ikut Audisi hingga Screen Test untuk Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184391//prilly_latuconsina-THp2_large.JPG
Totalitas! Momen Prilly Latuconsina Rela Diinfus di Mobil saat Menuju Lokasi Syuting
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement