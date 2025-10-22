Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University

JAKARTA - Dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan meraih gelar dalam bidang akademik memang menjadi harapan banyak orangtua untuk anak-anaknya. Tak terkecuali bagi para artis yang bekerja di industri hiburan Tanah Air.

Momen kelulusan setelah menempuh pendidikan pasti menjadi momen yang sangat spesial. Seperti yang dilakukan sederet publik figur yang belakangan ini mengunggah momen kebahagiaan ketika mendampingi anaknya lulus kuliah, di antaranya

1. Eko Patrio & Viona Rosalina

Momen kebahagiaan mendampingi kelulusan putri tercinta diunggah di akun Instagram @viona_risalina. Viona tak menyangka putrinya sudah lulus menempuh pendidikan tinggi (lulus kuliah) meski terasa baru kemarin duduk di bangku sekolah dasar.

Viona juga bangga terhadap pencapaian putrinya yang mendapat predikat gelar tertinggi (first class honours) dengan kelulusannya tersebut. Ia berharap putri tercintanya bisa menggapai cita-cita yang diimpikan.

"perasaan baru kemaren ambil rapot SD kamu, sekarang kamu uda tamat kuliah aja, (ciee yg dapet first class honours)" tulis Viona pada Selasa (21/10/2025).

Sebagai informasi, putri Eko Patrio dan Viona yaitu Nayla Ayu menempuh pendidikan di PSB Academy City Campus, Singapura.

2. Mulan Jameela

Musisi Tanah Air sekaligus anggota DPR RI Mulan Jameela juga beberapa waktu lalu tengah berbahagia menyaksikan putranya, Muhammad Rafly Aziz yang lulus dari Tokyo International University (TIU) Jepang. Rafly Aziz mendapat gelar B.Sc dari Universitas Internasional tersebut.

Mulan Jameela tampak hadir mendampingi sang putra dan membagikan potret kebahagiaannya di Instagram pribadinya @mulanjameela1. Tak didampingi Ahmad Dhani, Mulan ditemani putrinya, Tiara untuk merayakan kelulusan Rafly di Tokyo.