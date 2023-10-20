Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ternyata Ini Jurusan Kuliah Andy Wahab

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:30 WIB
Ternyata Ini Jurusan Kuliah Andy Wahab
Ini jurusan Andy Wahab di Unhas (Foto: Unhas)
A
A
A

JAKARTA - Andy Wahab menjadi sosok pihak ketiga dalam pernikahan Karina Dinda Lestari dan Alvian Hidayat. Lantas, siapakah Andy Wahab itu? Kuliah di mana?

Andy Wahab sosok mahasiswa kedokteran di Universitas Hasanuddin yang kini ramai diperbincangkan warganet. Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023), Karina Dinda dan Andy Wahab memiliki hubungan asmara yang begitu erat, meskipun dua-duanya sudah sama-sama berkeluarga.

 BACA JUGA:

Berikut Jurusan Kuliah Andy Wahab

Andy Wahab, seorang pria asal Makassar yang memiliki riwayat pendidikan yang baik. Andy pernah menjadi mahasiswa program studi Kedokteran UNHAS pada tahun 2008 dan menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Kedokteran) pada tahun 2011.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement