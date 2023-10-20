Ternyata Ini Jurusan Kuliah Andy Wahab

JAKARTA - Andy Wahab menjadi sosok pihak ketiga dalam pernikahan Karina Dinda Lestari dan Alvian Hidayat. Lantas, siapakah Andy Wahab itu? Kuliah di mana?

Andy Wahab sosok mahasiswa kedokteran di Universitas Hasanuddin yang kini ramai diperbincangkan warganet. Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023), Karina Dinda dan Andy Wahab memiliki hubungan asmara yang begitu erat, meskipun dua-duanya sudah sama-sama berkeluarga.

Berikut Jurusan Kuliah Andy Wahab

Andy Wahab, seorang pria asal Makassar yang memiliki riwayat pendidikan yang baik. Andy pernah menjadi mahasiswa program studi Kedokteran UNHAS pada tahun 2008 dan menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Kedokteran) pada tahun 2011.