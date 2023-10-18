Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa Ilmu Kepegawaian bagi ASN Ditutup 2 Hari Lagi, Begini Cara Daftarnya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:16 WIB
Beasiswa Ilmu Kepegawaian bagi ASN Ditutup 2 Hari Lagi, Begini Cara Daftarnya
Beasiswa Ilmu Kepegawaian bagi ASN segera ditutup (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Siapa yang tidak ingin kuliah secara gratis? Beasiswa S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian angkatan XVII dari Badan Kepegawaian Nasional akan ditutup Jumat pekan ini (20/10/2023). Beasiswa ini dibuka untuk meningkatkan kualitas ASN di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.

Program beasiswa yang dibuat oleh Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian negara (PIK BKN) bersama Universitas Terbuka. Penerima beasiswa akan berkuliah di program studi Administrasi Publik, minat bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.

Dikutip dari laman pusbangasn.bkn.go.id, Rabu (18/10/2023), beasiswa untuk angkatan tahun ini akan dibuka selambatnya sampai 20 Oktober 2023. Kemudian, peserta yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan kembali pada 30 Oktober 2023 mendatang.

 BACA JUGA:

Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti ujian berbasis komputer dan wawancara pada 6 - 10 November 2023 mendatang. Setelah itu, pengumuman akhir akan dirilis pada tanggal 15 November 2023 nanti.

Bagi para penerima beasiswa, BKN akan memberikan biaya pendaftaran kuliah, biaya per semester selama kuliah, dan pendaftaran tes TOEFL yang digunakan sebagai syarat sidang akhir. Biaya lain-lain seperti biaya hidup, akomodasi, perjalanan dinas dan penunjang kuliah akan diberikan oleh instansi yang mengirim penerima beasiswa.

 BACA JUGA:

Bagi yang berminat untuk mengikuti program beasiswa ini, simak persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti program beasiswa kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement