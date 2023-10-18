Beasiswa Ilmu Kepegawaian bagi ASN Ditutup 2 Hari Lagi, Begini Cara Daftarnya

JAKARTA - Siapa yang tidak ingin kuliah secara gratis? Beasiswa S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian angkatan XVII dari Badan Kepegawaian Nasional akan ditutup Jumat pekan ini (20/10/2023). Beasiswa ini dibuka untuk meningkatkan kualitas ASN di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.

Program beasiswa yang dibuat oleh Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian negara (PIK BKN) bersama Universitas Terbuka. Penerima beasiswa akan berkuliah di program studi Administrasi Publik, minat bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.

Dikutip dari laman pusbangasn.bkn.go.id, Rabu (18/10/2023), beasiswa untuk angkatan tahun ini akan dibuka selambatnya sampai 20 Oktober 2023. Kemudian, peserta yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan kembali pada 30 Oktober 2023 mendatang.

BACA JUGA:

Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti ujian berbasis komputer dan wawancara pada 6 - 10 November 2023 mendatang. Setelah itu, pengumuman akhir akan dirilis pada tanggal 15 November 2023 nanti.

Bagi para penerima beasiswa, BKN akan memberikan biaya pendaftaran kuliah, biaya per semester selama kuliah, dan pendaftaran tes TOEFL yang digunakan sebagai syarat sidang akhir. Biaya lain-lain seperti biaya hidup, akomodasi, perjalanan dinas dan penunjang kuliah akan diberikan oleh instansi yang mengirim penerima beasiswa.

BACA JUGA:

Bagi yang berminat untuk mengikuti program beasiswa ini, simak persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti program beasiswa kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional ini.