HOME EDUKASI KAMPUS

Simak Jadwal Pembekalan dan Bimbingan Teknis Beasiswa Unggulan 2023

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:14 WIB
Simak Jadwal Pembekalan dan Bimbingan Teknis Beasiswa Unggulan 2023
Jadwal dan pembekalan bimbingan Beasiswa Unggulan 2023 (Foto: Freepik)
JAKARTA – Pengumuman Beasiswa Unggulan menjabarkan jadwal pembekalan dan bimbingan teknis tahun 2023. Para peserta yang mendaftar beasiswa Unggulan ini bisa memeriksa statusnya dalam akunnya ataupun e-mail yang diterima.

Dilansir dari akun Instagram Kemendikbud, Selasa (17/10/2023) bahwa para penerima beasiswa unggulan yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti pembekalan dan bimbingan teknis penandatanganan kontrak beasiswa unggulan tahun 2023. Pembekalan dan bimbingan teknis ini akan segera dilakukan melalui Luring ataupun daring, sesuai dengan informasi dan email ataupun dashboard pada akun pendaftaran masing-masing para penerima.

Namun untuk sampai saat ini, pengumuman untuk batch kedua belum ada informasi lebih lanjut. Sebagai informasi, Beasiswa Unggulan ini merupakan beasiswa yang diadakan oleh Kemendikbud untuk kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program Beasiswa Unggulan pada jenjang S1, S2, dan S3.

Perlu disimak, bahwa penerima beasiswa unggulan ini perlu menghadiri pembekalan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Berikut adalah informasi lengkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
