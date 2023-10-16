Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia 4 Jurusan Kuliah yang Dicari Freeport Indonesia

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:02 WIB
Ini Dia 4 Jurusan Kuliah yang Dicari Freeport Indonesia
Jurusan kuliah yang dicari PT Freeport Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAJurusan kuliah ini sangat dibutuhkan saat mendaftar di PT Freeport. Bahkan saat ini PT Freeport sedang membuka magang didalamnya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2023 nanti.

Pendaftaran magang tersebut sudah dibuka sejak 10 Oktober lalu. Magang ini akan berlangsung pada 3 bulan ke depan. tentunya ini menjadi sebuah hal yang baik bagi kalian yang ingin mencoba magang di PT Freeport.

Meskipun magang di sana, namun mendapatkan pengalaman pekerjaan di pertambangan, tentunya menjadi impian bagi beberapa orang. Pasalnya, bekerja di industri ini berkesempatan memiliki masa depan yang cerah dan pendapatan yang cukup besar.

Penasaran apa saja jurusan kuliah yang cocok dan sangat dibutuhkan di PT freeport? Berikut adalah daftarnya:

 BACA JUGA:

Jurusan Kuliah PT Freeport

 

1. Teknik Pertambangan

Jurusan ini adalah salah satu jurusan yang sangat berpeluang untuk diterima dan bisa bekerja di PT Freeport.

Jurusan teknik penambangan sangatlah sesuai dengan perusahaan ini, karena perusahaan PT Freeport merupakan perusahaan dalam sektor penambangan.

 

2. Hukum

Jurusan hukum berpotensi untuk keterima di perusahaan ini, karena PT Freeport sangat membutuhkan posisi untuk bertugas menangani permasalahan legal di perusahaan baik internal dan eksternal.

Maka dari itu jurusan ini sangat berpeluang bekerja di PT Freeport.

3. Teknik Sipil

Jurusan teknik sipil memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan PT Freeport, karena jurusan ini mempelajari dan menangani berbagai macam konstruksi yang dibutuhkan dalam pertambangan.

Maka dari itu jurusan ini sangat pas di perusahaan ini.

4. Teknik Metalurgi

 

Jurusan ini mempelajari beragam proses dalam pengolahan mineral, pembuatannya, ekstraksi, degradasi logam dan mempelajari mengenai hubungan dari sifat mekanik logam dan strukturnya.

Dengan begitu, jurusan ini memiliki peluang dapat bekerja di perusahaan PT Freeport, dikarenakan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

