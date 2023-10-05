Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor UNJ Ungkap Jurusan Kuliah Paling Favorit saat Ini, Apa Ya?

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:15 WIB
Rektor UNJ Ungkap Jurusan Kuliah Paling Favorit saat Ini, Apa Ya?
JAKARTA - Jurusan kuliah apa yang ingin kamu ambil? Jurusan kuliah dapat menentukan peluang karier masa depan. Saat menentukan pilihan jurusan kuliah, apa sih yang kamu pertimbangkan? Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Komarudin mengungkapkan jurusan kuliah favorit saat ini.

Menurut Prof Komarudin, ada jurusan favorit yang menjadi pilihan terbanyak saat ini. Jurusan ilmu komunikasi merupakan jurusan yang paling banyak peminatnya saat ini.

“Di UNJ yang paling banyak peminatnya adalah jurusan ilmu komunikasi,” katanya dalam Chief Talk Okezone, dikutip Kamis (5/10/2023).

Untuk bisa masuk jurusan tersebut, UNJ membuka dua jalur. Tes tersebut yaitu jalur prestasi dan jalur tes tertulis.

“Jurusan ilmu komunikasi saat ini juga juara satu nasional yang banyak peminatnya,” katanya.

Mata Kuliah Hybrid

Selain jurusan kuliah favorit, UNJ juga menyediakan mata kuliah yang lebih fleksibel bersifat relevan dan hybrid. Sifatnya ada yang campuran antara akademik dan praktik.

Halaman:
1 2
