HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Pelajar Sombong dan Gengsi saat Dijemput Ayah, Cek Faktanya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |18:00 WIB
Viral Pelajar Sombong dan Gengsi saat Dijemput Ayah, Cek Faktanya
Viral video pelajar sekolah menolak saat dijemput ayah (Foto: Twitter Kegoblogan Unfaedah)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan seorang pelajar dengan seragam Pramuka berdiri di pinggir jalan. Terlihat seorang pria lansia menjemputnya dengan motor. Narasi tertulis bahwa sang pelajar sombong dan gengsi ketika sang ayah menjemputnya.

Video yang diunggah oleh Twitter kegoblogan unfaedah, dikutip Senin (16/10/2023) itu diragukan oleh netizen kebenarannya. Pasalnya, belum tentu itu adalah video pelajar yang sombong menolak ayahnya.

 BACA JUGA:

“Segengsi itu kah seorang anak melihat seorang ayah yang menjemputnya tapi diabaikan hanya karena motor lama,” tulis video tersebut.

Terlihat sang pelajar tersebut bercakap-cakap dengan pria lansia tersebut. Namun netizen tak serta merta percaya dengan konten video itu.

 BACA JUGA:

“Ini hanya konten atau memang benar ayahnya ya? Sekarang susah membedakannya,” tulis netizen.

Halaman:
1 2
