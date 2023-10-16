Viral Pelajar Sombong dan Gengsi saat Dijemput Ayah, Cek Faktanya

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan seorang pelajar dengan seragam Pramuka berdiri di pinggir jalan. Terlihat seorang pria lansia menjemputnya dengan motor. Narasi tertulis bahwa sang pelajar sombong dan gengsi ketika sang ayah menjemputnya.

Video yang diunggah oleh Twitter kegoblogan unfaedah, dikutip Senin (16/10/2023) itu diragukan oleh netizen kebenarannya. Pasalnya, belum tentu itu adalah video pelajar yang sombong menolak ayahnya.

“Segengsi itu kah seorang anak melihat seorang ayah yang menjemputnya tapi diabaikan hanya karena motor lama,” tulis video tersebut.

Terlihat sang pelajar tersebut bercakap-cakap dengan pria lansia tersebut. Namun netizen tak serta merta percaya dengan konten video itu.

“Ini hanya konten atau memang benar ayahnya ya? Sekarang susah membedakannya,” tulis netizen.