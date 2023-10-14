4 Cara Bill Gates agar Siswa Suka Matematika

JAKARTA - Bill Gates meyakini bahwa siswa yang berprestasi dalam matematika memiliki peluang lebih baik dalam kariernya. Oleh karena itu, dirinya membagikan tips supaya para siswa menyukai bidang ini supaya dapat meraih kesuksesan nantinya.

Bill Gates mengakui bahwa kini tidak semua menyukai pelajaran matematika. Banyak siswa yang mengakui matematika adalah pelajaran rumit dan membosankan.

Bahkan, Bill Gates mencatat tingkat keberhasilan siswa dalam mata pelajaran ini telah menurun. Apalagi teknologi sekarang sudah semakin canggih seiring berjalannya waktu.

Komputer dan ponsel seluler sekarang telah dirancang sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan berhitung. Selain itu, aplikasi matematika sudah banyak sekali di Playstore dan semua siswa bisa mengaksesnya.

Melihat fenomena tersebut, Bill Gates bersama dengan Gates Foundation meminta para sekolah menengah atas untuk bisa merancang kurikulum yang lebih baik dengan harapan pembelajaran matematika menjadi lebih asik dan menarik.

Selain itu, Gates Foundation juga memiliki beberapa pendekatan demi meningkatnya persentase siswa yang menyukai matematika dan pelajaran lainnya.

Dilansir dari laman resmi Inc, berikut 4 pendekatan Bill Gates agar siswa menyukai matematika, Sabtu (14/10/2023):

1. Banyak Diskusi

Setiap siswa memiliki minat dan cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengajar harus menyadari hal ini.

Berikan beberapa tugas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ajak para pelajar untuk berdiskusi dan berikan umpan baliknya.

2. Berikan Contoh Studi Kasus

Pendekatan yang ini tidak begitu mudah dilakukan terhadap pelajaran matematika tingkat lanjut. Namun sangat penting agar para pelajar lebih memahaminya.

Bagi para pengajar dianjurkan untuk berikan masalah yang berhubungan dengan dunia nyata kepada siswanya. Hal ini agar pembelajaran menjadi asik dan siswa jadi menyukainya.