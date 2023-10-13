Kampus Merdeka Ajak Mahasiswa Jagoan IT dan Animasi Bikin Web dan Game

JAKARTA - Jurusan kuliah teknologi saat ini sedang diminati seiring perkembangan industri digital. Ribuan mahasiswa mengikuti ajang Skilvul #Tech4Impact dalam program Kampus Merdeka.

Skilvul, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti) menggulirkan program Skilvul #Tech4Impact di bawah naungan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Cycle 4. Program ini mencakup empat jalur pembelajaran utama: Front-End Web Development, Back-End Web Development, Game Development, dan 3D Animation Development.

Berlangsung selama lima bulan, dari 17 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023, Skilvul #Tech4Impact melibatkan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Sebanyak 3.383 pendaftar dari berbagai universitas di seluruh Indonesia berpartisipasi. Melalui proses seleksi yang ketat, 342 mahasiswa yang memiliki beragam latar belakang, baik IT maupun non-IT, terpilih untuk mengikuti program ini.

“Esensi di balik program ini adalah mempersiapkan para generasi muda Indonesia untuk bisa mendalami bagaimana cara menjadi problem solver, menyelesaikan isu yang kompleks dengan pendekatan yang terstruktur, sehingga akhirnya bisa menyampaikan ide solusinya," kata Co-Founder & Chief of Business Skilvul William Hendradjaja dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (13/10/2023).

"Kami juga menyediakan wadah di mana mereka dapat saling berkolaborasi dan meningkatkan kreativitas. Kami pastikan bahwa melalui program ini, para peserta tidak hanya mendapatkan hard skill tapi juga esensi dari skill digital ini, yaitu menjadi problem solver,” ujarnya.

Puncak dari program ini adalah Demo Day Skilvul #Tech4Impact, yang diselenggarakan dalam dua hari yang berbeda. Demo Day Game & 3D Animation Development berlangsung pada 26 Juni 2023, sementara Demo Day Front-End & Back-End Web Development dilaksanakan pada 27 Juni 2023. Tim terpilih mempresentasikan ide-ide solusi mereka secara langsung dan dinilai oleh sejumlah juri yang berasal dari lembaga pemerintah dan sektor industri.

“Program Skilvul #Tech4Impact benar - benar program yang berkualitas. Mulai dari tugas, hingga materi live session, semua benar-benar terancang rapi. Saya sangat merasakan perubahan sebelum dan sesudah mengikuti program ini. Banyak hard skill dan soft skill yang saya dapat dari Skilvul #Tech4Impact, terima kasih Skilvul“, tutur Sakti Harahap salah satu peserta Trek Game Development.