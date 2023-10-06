Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Guru Wajib Tahu Karakter Siswa, Garda Terdepan Cegah Bullying

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:06 WIB
Guru Wajib Tahu Karakter Siswa, Garda Terdepan Cegah Bullying
Bullying semakin marak dan meresahkan (Foto: Reader's Digest)
A
A
A

JAKARTA - Para guru didorong untuk lebih mengenal dan memahami karakter siswa mereka. Para guru diharapkan bisa mencegah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Tak hanya guru, orangtua juga menjadi garda terdepan di rumah untuk mengenal perilaku anak mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengingatkan pentingnya peran orang tua dan guru untuk mencegah perundungan anak. Kasus yang tengah viral adalah perundungan terhadap siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Perundungan itu terekam dalam sebuah video dan tersebar di media sosial.

Dalam video yang beredar, korban dan pelaku terlihat menggunakan seragam dari sekolah yang sama. Korban dianiaya dengan dipukul, diseret, diinjak, hingga ditendang berkali-kali. KemenPPPA menggelar Media Talk bersama awak media dengan tema "Bersama Cegah Bullying di Sekolah dan Penuhi Hak Anak atas Pendidikan". Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengingatkan pentingnya peran orang tua dan guru untuk mencegah perundungan di kalangan anak-anak.

 BACA JUGA:

"Beberapa gambaran yang kemarin trending, seperti di Cilacap, seharusnya tidak terjadi kalau guru bisa membantu," ujar Amurwani di Gedung KemenPPPA, Jumat (6/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement