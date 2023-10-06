Guru Wajib Tahu Karakter Siswa, Garda Terdepan Cegah Bullying

JAKARTA - Para guru didorong untuk lebih mengenal dan memahami karakter siswa mereka. Para guru diharapkan bisa mencegah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Tak hanya guru, orangtua juga menjadi garda terdepan di rumah untuk mengenal perilaku anak mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengingatkan pentingnya peran orang tua dan guru untuk mencegah perundungan anak. Kasus yang tengah viral adalah perundungan terhadap siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Perundungan itu terekam dalam sebuah video dan tersebar di media sosial.

Dalam video yang beredar, korban dan pelaku terlihat menggunakan seragam dari sekolah yang sama. Korban dianiaya dengan dipukul, diseret, diinjak, hingga ditendang berkali-kali. KemenPPPA menggelar Media Talk bersama awak media dengan tema "Bersama Cegah Bullying di Sekolah dan Penuhi Hak Anak atas Pendidikan". Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengingatkan pentingnya peran orang tua dan guru untuk mencegah perundungan di kalangan anak-anak.

"Beberapa gambaran yang kemarin trending, seperti di Cilacap, seharusnya tidak terjadi kalau guru bisa membantu," ujar Amurwani di Gedung KemenPPPA, Jumat (6/10/2023).