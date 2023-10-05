Segini Gaji Dosen PNS dari Golongan III hingga IV

JAKARTA - Gaji dosen PNS di perguruan tinggi menarik untuk diketahui. Yang berbeda, masing-masing dosen dari perguruan tinggi dan swasta akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya.

Berapa sih gaji dosen? Menurut hasil survei dari situs laporan penelitian online, The Conversation, rata-rata gaji dosen masih ada yang di bawah standar upah minimum regional (UMR). Buat kamu yang bercita-cita ingin menjadi dosen, kamu harus mengetahui terlebih dahulu berapa gaji dosen PNS.

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023), besar gaji dosen sudah diinformasikan pada halaman inspektorat jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk gaji PNS ditentukan berdasarkan golongan mulai dari golongan III hingga golongan IV. Menurut undang - undang tersebut, dalam menjalankan profesinya, dosen berhak mendapatkan penghasilan kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial serta mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

Penghasilan kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta tunjangan lain yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Adapun rincian dari gaji dosen perguruan tinggi negeri berdasarkan golongan tersebut bisa dilihat dibawah ini.

BACA JUGA:

Gaji Dosen PNS

Gaji dosen PNS golongan III dengan masa kerja 0-1 tahun dengan minimal pendidikan lulusan S2 hingga S3

Golongan IIIb: Rp2.688.500 - Rp4.415.600

Golongan IIIc: Rp2.802.300 - Rp4.602.400

Golongan IIId: Rp2.920.800 - Rp4.797.000

Gaji dosen PNS golongan IV dengan masa kerja 5 tahun denga lulusan S3

Golongan IVa: Rp3.044.300 - Rp5.000.000

Golongan IVb: Rp3.173.100 - Rp5.211.500

Golongan IVc: Rp3.307.300 - Rp5.431.900

Golongan IVd: Rp3.447.200 - Rp5.661.700

Golongan IVe: Rp3.593.100 - Rp5.901.200