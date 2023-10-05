Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Intip Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK Guru

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:15 WIB
Intip Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK Guru
Gaji dan tunjangan PPPK 2023 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gaji dan tunjangan PPPK Guru dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam laman akun resmi instagramnya. Berapa sih gajinya?

Kebutuhan umum tenaga guru dapat dilamar oleh dua jenis pendaftar, yaitu lulusan PPG yang terdaftar dalam data kelulusan profesi guru Kemendikbudristek dan guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Pendaftarannya sudah ditutup pada 9 Oktober 2023. Dikutip dari berbagai sumber, pada Kamis, (5/10/2023), gaji dan tunjangan PPPK masih mengacu pada Peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK.

Besar Gaji PPPK Guru 2023

Besaran gaji PPPK tergantung masing-masing golongan. Selain mendapatkan gaji, PPPK baik guru dan non guru juga mendapatkan tunjangan.

Gaji PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2020. Berikut besaran gaji PPPK sesuai golongan yang telah sesuai PP Nomor 98 Tahun 2020:

Gaji PPPK Golongan I: Rp 1.794-900 - Rp 2.686.200

Gaji PPPK Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900

Gaji PPPK Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200

Gaji PPPK Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600

Gaji PPPK Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700

Gaji PPPK Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800

Gaji PPPK Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.124.900

Gaji PPPK Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100

Gaji PPPK Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000

Gaji PPPK Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000

Gaji PPPK Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800

Gaji PPPK Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800

Gaji PPPK Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100

Gaji PPPK Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300

Gaji PPPK Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900

Gaji PPPK Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100

Gaji PPPK Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500

