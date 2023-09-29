10 Jurusan Kuliah Populer di Stanford University

JAKARTA - Stanford University adalah salah satu universitas prestisius dan terbaik di dunia yang terletak di Stanford, California, Amerika Serikat. Stanford University menempati urutan 5 versi QS World University Ranking 2024. Stanford University juga menempati ranking 2 versi Times Higher Education (THE).

Universitas ini juga merupakan almamater dari artis tanah air Maudy Ayunda dan suaminya Jesse Choi. Ada banyak program studi yang dapat didaftarkan di universitas ini. Selain itu, banyak tawaran beasiswa untuk berkuliah di kampus ini.

Ada beberapa fakultas dan gelar yang bisa diambil di universitas ini, diantaranya Fakultas Ilmu Bumi, Energi dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Fakultas Humaniora dan Sains, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Sekolah Pascasarjana Bisnis dan Pendidikan.

Dikutip dari ivywise.com, Sabtu (30/9/2023), ada banyak program studi yang direkomendasikan untuk berkuliah di Stanford University. Bagi para calon mahasiswa yang minat berkuliah di Amerika Serikat, berikut merupakan daftar jurusan kuliah terbaik Stanford University yang dapat didaftar.

Daftar Jurusan Kuliah Terbaik di Stanford University

Ilmu Komputer

Jurusan ini akan mengeksplorasi bidang studi Ilmu Komputer, termasuk kemampuan siswa untuk menerapkan proses pendefinisian teori Ilmu Komputer, abstraksi, desain, dan implementasi untuk memecahkan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Prospek kerja di jurusan ini adalah Software Engineer, Web Developer, Data Scientist, Manajer Produk, dan Spesialis Teknologi Informasi.

Ilmu Ekonomi

Di Stanford, jurusan Ekonomi dikelompokkan ke dalam beberapa bidang fokus inti yakni perilaku dan eksperimental, keuangan, internasional dan pembangunan, analisis kebijakan pemerintah, metode kuantitatif, strategi bisnis, dan regulasi. Beberapa peluang karir bagi mahasiswa jurusan ekonomi Stanford antara lain Analis Keuangan, Akuntan, Peneliti, Analis Investasi, dan Analis Bisnis.

Biologi Manusia

Jurusan Biologi Manusia Stanford merupakan salah satu jurusan sarjana terbesar di perguruan tinggi ini. Sekitar 50% mahasiswa Biologi Manusia melanjutkan pendidikannya untuk mengejar gelar Kedokteran. Program studi ini juga memiliki program biologi kelautan terkenal, yang memiliki laboratorium canggih dan perpustakaan luas yang berisi buku-buku ilmu kelautan, jurnal, serta sumber daya lainnya. Prospek karir terbaik untuk lulusan biologi manusia yakni Profesor Ilmu Biologi, Peneliti, Dokter, Antropolog, dan Profesor Ilmu Sosial.

Ilmu dan Teknik Manajemen

Jurusan ini fokus mempelajari bidang teknik, bisnis, dan kebijakan publik. Mahasiswa yang menempuh studi di jurusan ini dibentuk melalui pendidikan dan penelitian, untuk memajukan desain, manajemen, pengoperasian, dan interaksi sistem teknologi, ekonomi, dan sosial. Prospek karir untuk jurusan ini meliputi Analis Bisnis, Konsultan Manajemen, Analis Data, Analis Riset Operasi, dan Analis Anggaran.

Sistem Simbolik

Sistem Simbolik bukan hanya salah satu jurusan Stanford yang paling populer, namun juga salah satu jurusan yang paling unik. Program ini mempelajari pengetahuan dari berbagai bidang studi, termasuk Ilmu Komputer, Linguistik, Matematika, Filsafat, Psikologi, dan Statistika. CEO Facebook Mark Zuckerberg pernah mengunjungi laboratorium perusahaannya dan mengatakan beberapa orang terpintar di Facebook berasal dari jurusan Sistem Simbolik. Prospek pekerjaan untuk lulusan ini adalah Manajer Program, Manajer Produk, Insinyur Perangkat Lunak, Konsultan Strategis, dan Analis Keuangan.