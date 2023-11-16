Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Momen Jokowi Beri Kuliah Umum di Stanford University, Singgung Pendanaan Perubahan Iklim

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:23 WIB
Momen Jokowi Beri Kuliah Umum di Stanford University, Singgung Pendanaan Perubahan Iklim
Jokowi Beri Kuliah Umum di Stanford University (Foto: Biro Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat pada Rabu, 15 November 2023.

Jokowi menyebutkan bahwa kolaborasi dan langkah strategis menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini.

“Dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini, kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan, tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cintai,” ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa perubahan iklim dan transisi energi merupakan hal yang sangat mendesak di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut.

“Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walks the talk, not talk the talk,” katanya.

Kepala Negara pun memaparkan bahwa hingga saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 91,5 juta ton. Hal tersebut diikuti oleh laju deforestasi Indonesia hingga tahun 2022 telah ditekan hingga 104.000 hektare.

“Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektare, hutan bakau direstorasi seluas 34.000 hektare hanya dalam waktu satu tahun,” jelasnya.

