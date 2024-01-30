Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ada Kampus hingga Industri, Stanford University Groundbreaking Pusat Ekosistem Digital di IKN

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |15:37 WIB
Ada Kampus hingga Industri, Stanford University <i>Groundbreaking</i> Pusat Ekosistem Digital di IKN
Standford University Groundbreaking Pusat Ekosistem Digital di IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa Stanford University, Amerika Serikat (AS) melakukan groundbreaking pusat ekosistem digital di IKN dalam dua bulan ke depan.

"Kami sudah melakukan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Stanford University dan Insya Allah dalam dua bulan ke depan groundbreaking untuk membuat sebuah pusat ekosistem digital yang kekinian," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Bambang menambahkan, nantinya di pusat ekosistem digital itu terdapat universitas, industrinya, perusahaan rintisan (startup) dan sebagainya.

"Jadi ada satu community talenta digital yang kami bangun. Insya Allah dua bulan ke depan nanti kita lakukan groundbreaking untuk satu tempat, satu institusi di mana kita punya satu ekosistem untuk para talenta digital," katanya.

Untuk talenta digital generasi milenial, generasi Z, dan ke depannya diberikan suatu tempat di IKN yakni pusat ekosistem digital tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengatakan bahwa OIKN juga menjalin kerja sama dengan beberapa pusat ternama di dunia seperti Centre for Liveable Cities di Singapura, World Resources Institute di Washington DC, Amerika Serikat.

"Dengan Hyundai kami sedang membuat proof of concept atau kira-kira semacam proyek bagi taksi terbang untuk tahun 2045. Mudah-mudahan kita bisa melihat hal tersebut," katanya.

