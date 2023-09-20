Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Stanford University Kembalikan Dana Pertukaran Kripto dari FTX

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:15 WIB
Stanford University Kembalikan Dana Pertukaran Kripto dari FTX
Stanford University kembalikan dana hadiah pertukaran crypto (Foto: Freepik)
JAKARTA – Stanford University akan mengembalikan hadiah yang diterima dari pertukaran kripto FTX yang bangkrut. Ini dilakukan pihak universitas setelah tuntutan hukum terhadap orangtua pendiri FTX Sam Bankman-Fried menuduh sekolah tersebut menerima sumbangan jutaan dolar.

“Sekolah tersebut mengatakan mereka menerima hadiah dari FTX Foundation dan perusahaan terkaitnya untuk pencegahan dan penelitian terkait pandemi,” kata juru bicara Stanford, dilansir dari CNN, Rabu (20/9/2023).

Stanford mengatakan bahwa hadiah tersebut diterima dari FTX foundation dan itu berhubungan karena untuk penelitian dan pencegahan pandemi. Dana hadiah akan dikembalikan.

“Kami telah berdiskusi dengan pengacara dari FTX untuk mengembalikan hadiah ini dan akan mengembalikan dana tersebut secara sepenuhnya,” tutur juru bicara Stanford University.

Bankman menyumbangkan lebih dari USD5,5 juta dalam bentuk sumbangan FTX Group kepada perusahaannya, Universitas Stanford, menurut gugatan tersebut.

