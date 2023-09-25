Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Kukuhkan 6 Guru Besar, Ini Harapan Rektor untuk Pendidikan Tinggi

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:55 WIB
UNS Kukuhkan 6 Guru Besar, Ini Harapan Rektor untuk Pendidikan Tinggi
UNS kukuhkan 6 guru besar (Foto: UNS)
A
A
A

SURAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengukuhkan enam guru besar baru. Keenam guru besar tersebut adalah Prof. Dr. Eng. Hendri Widiyandari, S.Si., M.Si.; Prof. Dr. Mardiyana, M.Si., Prof. Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si., Prof. Sukarmin, S.Pd., M.Si., Ph.D.; Prof. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum., serta Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA.

Guru Besar baru Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta diharapkan memiliki professorship. Hal tersebut yang disampaikan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., dalam Pengukuhan yang berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat Akademik UNS, Senin (25/9/2023) di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS.

“Saya mengajak agar menjadi guru besar yang memiliki professorship, yakni sebagai seorang intelektual yang mempunyai prestasi ilmiah dengan nilai akademik tertinggi, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab mendidik secara konsisten,” ujar Prof. Jamal dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (25/9/2023). 

UNS sedang menikmati ‘panen’ guru besar di sepanjang September 2023 ini. Momentum ini merupakan kondisi baik bagi iklim akademik sebuah perguruan tinggi. Lahirnya guru besar baru membawa harapan atas kebaruan dan perluasan sebuah ilmu.

Dalam sambutannya, Prof. Jamal menyampaikan bahwa kedalaman ilmu yang dikuasai menjadi harkat dan martabat yang mereka miliki. Pantaslah jika seorang guru besar senantiasa termotivasi agar produktif dalam berkarya. Kecintaan kepada ilmu juga menjadi energi positif yang mendorong terciptanya karya akademis yang bermanfaat. Kesadaran akan professorship yang dimiliki seorang guru besar menjadi sebuah kredo untuk senantiasa antusias mengajar, meneliti, dan mengembangkan beragam aksi pengabdian masyarakat.

“Saya percaya, dengan potensi tersebut, UNS bersama guru besarnya akan memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang dalam menjangkau masa depan,” ucap Prof. Jamal

