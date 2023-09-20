Contoh Unsur Ekstrinsik Cerpen, Pengertian dan Ciri-Cirinya

JAKARTA - Contoh unsur ekstrinsik cerpen, pengertian dan ciri-cirinya akan dibahas dalam artikel ini. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita, juga ikut membangun jalannya suatu cerita.

Unsur ekstrinsik ini biasanya berupa keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup di mana nantinya akan mempengaruhi tulisan karya sastra.

-Ciri-ciri unsur ekstrinsik

Dikutip berbagai sumber, Rabu (20/9/2023), ada tiga ciri-ciri unsur ekstrinsik yang perlu diketahui. Pertama latar belakang penulis, kedua latar belakang masyarakat, dan ketiga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen.

1. Latar belakang penulis

Latar belakang penulis bisa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut, dan sebagainya.

Memahami latar belakang penulis membuat kita bisa merasakan pola cerita yang ditulisnya. Selain itu, kondisi psikologis serta aliran sastra seorang penulis juga akan menentukan tulisan yang dihasilkan.

BACA JUGA: 5 Alasan Tulisan Tangan Tetap Penting meski Ada Teknologi AI

2. Latar belakang masyarakat

Bukan hanya latar belakang penulis, dalam sebuah cerpen pun sangat penting mengetahui latar belakang masyarakat.

Ada pun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat antara lain:

Ideologi negara

Kondisi politik

Kondisi sosial

Kondisi ekonomi