Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lulus S2 Terbaik UI dengan IPK 4 di Usia 22 Tahun, Punya Solusi Atasi Banjir Pesisir Jakarta

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |07:34 WIB
Lulus S2 Terbaik UI dengan IPK 4 di Usia 22 Tahun, Punya Solusi Atasi Banjir Pesisir Jakarta
Lulusan S2 UI punya solusi atasi banjir pesisir Jakarta (Foto: Humas UI)
A
A
A

JAKARTA - Namanya Athena Hastomo. Dia adalah mahasiswa Program Magister, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik (FT), Universitas Indonesia (UI) terbaik yang berhasil menjadi 1 dari 44 lulusan Program Pascasarjana UI yang memperoleh gelar Summa Cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4. 

Athena berhasil meraih gelar Magister di usianya yang baru menginjak 22 tahun berkat keberanian dan ketekunannya dalam studi. Pada semester 6, dia memutuskan untuk mengikuti program fast track bersama beberapa teman.

"Dari situ, saya berhasil menyelesaikan S1 dan S2 dalam kurun waktu 5 tahun saja,” ujar Athena di sela-sela acara wisuda dikutip Senin (25/9/2023). 

Menempuh pendidikan di UI bagi Athena adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga karena ia memperoleh banyak kesempatan dan pengalaman untuk mengembangkan diri. Selama menjalani studi di UI, ia dilatih untuk melakukan desain dan mengasah engineering sense, serta didukung untuk terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan program magang. 

“Beruntungnya lagi, saya bertemu dengan dosen-dosen yang sangat passionate dengan bidang keahliannya, serta teman-teman yang beragam dan sangat supportive,” kata Athena.

Menurutnya, kunci keberhasilan studi adalah memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Ia percaya bahwa ilmu dapat diperoleh kapan saja dan dari mana saja, termasuk dalam menentukan gagasan riset yang berdampak. 

 BACA JUGA:

Punya Solusi Atasi Banjir

Bermula dari kerja praktiknya di Terminal Petikemas Kalibaru, Athena menyadari pentingnya manajemen sumber daya air di daerah pesisir Jakarta—mengingat kawasan tersebut merupakan lokasi yang kompleks dalam hal pengendalian banjir. Ia pun tergerak untuk melakukan kajian evaluasi atas kinerja tanggul pantai dan tanggul sungai sebagai usaha pengendalian banjir di Muara Cengkareng Drain.

Pembangunan tanggul pantai dan tanggul sungai di sepanjang garis pantai Jakarta merupakan bagian dari masterplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dikembangkan pemerintah untuk mengatasi banjir Jakarta. Athena menilai pembangunan tanggul tersebut perlu mempertimbangkan kombinasi bahaya-bahaya secara bersamaan untuk mengukur seberapa besar kejadian ekstrem yang dapat muncul.

 BACA JUGA:

Dengan mempertimbangkan compound hazard yang terjadi akibat adanya land subsidence, sea level rise, pasang, gelombang, serta hujan, ia menemukan bahwa rencana tanggul pantai dan sungai sudah baik, meski faktor land subsidence dan sea levek rise dapat memperparah banjir di kawasan pesisir. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dan dilakukannya cost-benefit analysis terhadap infrastruktur penunjang untuk mengurangi dampak banjir. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802//ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275//ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168093//mahasiswa-8saK_large.jpg
Rektor UI: Agus-Bintang Sah Jadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351//viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546//petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement