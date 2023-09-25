Lulus S2 Terbaik UI dengan IPK 4 di Usia 22 Tahun, Punya Solusi Atasi Banjir Pesisir Jakarta

JAKARTA - Namanya Athena Hastomo. Dia adalah mahasiswa Program Magister, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik (FT), Universitas Indonesia (UI) terbaik yang berhasil menjadi 1 dari 44 lulusan Program Pascasarjana UI yang memperoleh gelar Summa Cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4.

Athena berhasil meraih gelar Magister di usianya yang baru menginjak 22 tahun berkat keberanian dan ketekunannya dalam studi. Pada semester 6, dia memutuskan untuk mengikuti program fast track bersama beberapa teman.

"Dari situ, saya berhasil menyelesaikan S1 dan S2 dalam kurun waktu 5 tahun saja,” ujar Athena di sela-sela acara wisuda dikutip Senin (25/9/2023).

Menempuh pendidikan di UI bagi Athena adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga karena ia memperoleh banyak kesempatan dan pengalaman untuk mengembangkan diri. Selama menjalani studi di UI, ia dilatih untuk melakukan desain dan mengasah engineering sense, serta didukung untuk terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan program magang.

“Beruntungnya lagi, saya bertemu dengan dosen-dosen yang sangat passionate dengan bidang keahliannya, serta teman-teman yang beragam dan sangat supportive,” kata Athena.

Menurutnya, kunci keberhasilan studi adalah memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Ia percaya bahwa ilmu dapat diperoleh kapan saja dan dari mana saja, termasuk dalam menentukan gagasan riset yang berdampak.

Punya Solusi Atasi Banjir

Bermula dari kerja praktiknya di Terminal Petikemas Kalibaru, Athena menyadari pentingnya manajemen sumber daya air di daerah pesisir Jakarta—mengingat kawasan tersebut merupakan lokasi yang kompleks dalam hal pengendalian banjir. Ia pun tergerak untuk melakukan kajian evaluasi atas kinerja tanggul pantai dan tanggul sungai sebagai usaha pengendalian banjir di Muara Cengkareng Drain.

Pembangunan tanggul pantai dan tanggul sungai di sepanjang garis pantai Jakarta merupakan bagian dari masterplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dikembangkan pemerintah untuk mengatasi banjir Jakarta. Athena menilai pembangunan tanggul tersebut perlu mempertimbangkan kombinasi bahaya-bahaya secara bersamaan untuk mengukur seberapa besar kejadian ekstrem yang dapat muncul.

Dengan mempertimbangkan compound hazard yang terjadi akibat adanya land subsidence, sea level rise, pasang, gelombang, serta hujan, ia menemukan bahwa rencana tanggul pantai dan sungai sudah baik, meski faktor land subsidence dan sea levek rise dapat memperparah banjir di kawasan pesisir. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dan dilakukannya cost-benefit analysis terhadap infrastruktur penunjang untuk mengurangi dampak banjir.