Penemuan Obat Kanker, Mahasiswa FKUI Raih Travel Grants Award ke Korea Selatan

JAKARTA – Mahasiswa FKUI, Muhammad Alifian Remifta Putra, berhasil masuk ke dalam jajaran Top 50 Abstrak, kagetori Discovery of Novel Agents dalam acara 16th Annual Meeting of the Korean Society of Medical Oncology & 2003 International Conference.

Dilansir dari website resmi UI, acara itu dieselenggarakan pada tanggal 7-8 September, Grand Walkerhill, Seoul, Korea Selatan.

BACA JUGA:

Acara ini merupakan acara tahunan, di mana acara ini berfokus kepada pengembangan keahlian di bidang onkologi medis. Mengusung tema “Collaboration beyond borders, cancer research beyond limits” di mana diharapkan para perserta bisa berkolaborasi sebuah penelitian baru yang dilakukan ilmuan muda, baik itu penelitian dasar maupun klinis.

“Tahapan proses pemilihan abstrak terbaik dimulai sejak Maret hingga Mei 2023. Abstrak yang sudah terkumpul lalu di-review oleh Scientific Committee berdasarkan standar prosedur peninjauan dan dipilih 50 abstrak terbaik. Alhamdulillah, abstrak saya berhasil bersaing dengan 2145 peserta dari 45 negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut,” ucap Alifian seperti dilansir laman resmi UI, Jakarta, Minggu (24/9/2023)

BACA JUGA:

Karyanya berjudul “Computational Crystallographic and Experimental Analysis of Cyclin T2 (CCNT2) Y223A/F and Y224A/F Mutation: The Next Promising Anti-Cancer Drug Target Inhibition”.