Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Guru Kelas Ajarkan Generasi Alpha Lagu-Lagu Lawas

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:22 WIB
Viral Guru Kelas Ajarkan Generasi Alpha Lagu-Lagu Lawas
Viral guru ajarkan gen Alpha lagu-lagu lawas (Foto: Insider/TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Siswa generasi Alpha tidak begitu paham apalagi terpesona dengan lagu-lagu hits klasik Queen dan Avril Lavigne. Terlihat dari cara seorang guru saat begitu kreatif dalam mengajar yang memperkenalkan lagu-lagu lawas milik Queen hingga 2000an milik Avril Lavigne hingga Kelly Clarkson.

Video itu viral di TikTok di mana guru terlihat memainkan musik lama untuk siswanya. Kelas empat Piper Zinn menyukai Sean Paul, tetapi tidak begitu menyukai Queen dan Avril Lavigne.

Zinn mengatakan kepada Insider bahwa murid-muridnya sangat gembira ketika mengetahui bahwa mereka menjadi viral. Seorang guru kelas empat di internet terobsesi dengan video reaksi murid-muridnya terhadap lagu-lagu hits klasik, mulai dari "Sk8er Boi" karya Avril Lavigne hingga "Don't Stop Me Now" karya Queen. Di setiap video, guru memperlihatkan sekumpulan kartu catatan dari siswanya yang memberikan kesan.

 BACA JUGA:

Zinn mengatakan kepada Insider bahwa dia terinspirasi setelah melihat klip dari akun @7thGradeChronicles — yang dijalankan oleh guru Aarts Bahasa Inggris kelas tujuh — yang mengunggah konten serupa. Dua video musik Zinn yang paling populer menampilkan reaksi terhadap lagu Sean Paul tahun 2005, "Temperature," dan power ballad melodramatis Kelly Clarkson " Since U Been Gone " yang dirilis setahun sebelumnya.

 BACA JUGA:

"Tidak tahu lagu ini tapi ini keren,” tulis seorang siswa dikutip dari Insider, Senin (25/9/2023).

Salah satu kartu catatan meminta Zinn untuk memutar lagu tersebut setiap hari, karena siswa lain mengatakan itu sangat sangat bagus. Beberapa penonton terkejut karena kelas Zinn tidak memutarkan lagu ramah anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351/viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/65/3165069/alim_anggono-fsqd_large.jpg
Kisah Alim Anggono, Sosok Gen Z yang Jadi Rektor Termuda Berusia 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/65/3164543/sesar-j2L3_large.jpg
Mengenal Sesar Lembang yang Mengguncang Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3163975/viral-9742_large.jpg
Viral! Ibu Muda Wisuda Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163297/belanda-7NSf_large.jpg
Daftar Negara Bekas Jajahan Belanda Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163276/lagu_wajib-6HBh_large.jpg
10 Lagu Wajib Nasional untuk Peringatan HUT RI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement