Viral Guru Kelas Ajarkan Generasi Alpha Lagu-Lagu Lawas

JAKARTA - Siswa generasi Alpha tidak begitu paham apalagi terpesona dengan lagu-lagu hits klasik Queen dan Avril Lavigne. Terlihat dari cara seorang guru saat begitu kreatif dalam mengajar yang memperkenalkan lagu-lagu lawas milik Queen hingga 2000an milik Avril Lavigne hingga Kelly Clarkson.

Video itu viral di TikTok di mana guru terlihat memainkan musik lama untuk siswanya. Kelas empat Piper Zinn menyukai Sean Paul, tetapi tidak begitu menyukai Queen dan Avril Lavigne.

Zinn mengatakan kepada Insider bahwa murid-muridnya sangat gembira ketika mengetahui bahwa mereka menjadi viral. Seorang guru kelas empat di internet terobsesi dengan video reaksi murid-muridnya terhadap lagu-lagu hits klasik, mulai dari "Sk8er Boi" karya Avril Lavigne hingga "Don't Stop Me Now" karya Queen. Di setiap video, guru memperlihatkan sekumpulan kartu catatan dari siswanya yang memberikan kesan.

Zinn mengatakan kepada Insider bahwa dia terinspirasi setelah melihat klip dari akun @7thGradeChronicles — yang dijalankan oleh guru Aarts Bahasa Inggris kelas tujuh — yang mengunggah konten serupa. Dua video musik Zinn yang paling populer menampilkan reaksi terhadap lagu Sean Paul tahun 2005, "Temperature," dan power ballad melodramatis Kelly Clarkson " Since U Been Gone " yang dirilis setahun sebelumnya.

"Tidak tahu lagu ini tapi ini keren,” tulis seorang siswa dikutip dari Insider, Senin (25/9/2023).

Salah satu kartu catatan meminta Zinn untuk memutar lagu tersebut setiap hari, karena siswa lain mengatakan itu sangat sangat bagus. Beberapa penonton terkejut karena kelas Zinn tidak memutarkan lagu ramah anak.