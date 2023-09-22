Riwayat Pendidikan Ramai Rumakiek dari SD hingga Kuliah

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ramai Rumakiek menarik untuk diketahui. Namanya melejit belakangan ini. Pemain berusia 19 tahun itu langsung menarik perhatian kala dia memperkuat Persipura Jayapura pada Liga 1 2021/2022.

Permainannya yang baik membuat Arema FC juga kepincut dengan talenta Ramai Rumakiek ini. Pemain sayap andalan Persipura Jayapura ini di timnas dengan nomor punggung 20. Dia adalah adik dari David Rumakiek yang juga merupakan pemain sepak bola professional.

Dikutip dari berbagai sumber, pada Jumat, (22/9/2023), Ramai Rumakiek merupakan salah satu pemain andalan dari Persipura yang dipanggil Shin Tae Yong, pelatih Indonesia asal Korea Selatan pada ajang AFF Suzuki Cup 2020. Ramai Rumakiek merupakan penyerang dengan tinggi 165 cm. Di Piala AFF 2020 ini dia telah bermain sebanyak 5 kali hingga babak semifinal.

BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Ramai Rumakiek

Ramai Melvin Rumakiek yang dikenal sebagai Ramai Rumakiek, lahir di Jayapura, 19 April 2002. anak dari pasangan Hans Rumakiek dan Faradiba. Talenta sepak bola ini dilatih di sekolah Sepak bola (SBB) Batik di Perumahan II kotaraja, Cigembong, Distrik, Abepura, Kota Jayapura. Dia mulai berlatih sepak bola sejak usia 8 tahun.