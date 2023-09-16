Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gawat! Penelitian Sebut Milenial Banyak Terlilit Utang Gegara Pacaran

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |20:20 WIB
Gawat! Penelitian Sebut Milenial Banyak Terlilit Utang <i>Gegara</i> Pacaran
Survei ungkap milenial terlilit utang karena pacaran (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ungkapan klasik ‘Mau makan apa memang? Cinta?’ Nyatanya masih terhubung ke kisah asmara anak muda masa kini. Beberapa survei membuktikan banyak pasangan milenial yang terlilit utang akibat hubungan asmara yang tak sehat.

Kebiasaan buruk tersebut dapat timbul akibat gaya hidup anak muda masa kini yang ‘hedon’, terutama di ibu kota. Gaya pacaran ala anak muda kini yang senang mengunjungi kafe atau tempat wisata kekinian menjadi tuntutan bagi pasangan muda-mudi.

Kebutuhan makin membesar ketika berkencan harus mentraktir pasangan untuk makan dan minum. Hal ini tentu membuat pengeluaran bertambah berkali-kali lipat. Akibatnya, beberapa pasangan yang belum mampu secara finansial harus berhutang.

Dilansir dari CNBC, Sabtu (16/9/2022), survei yang dilakukan oleh LendingTree pada tahun 2023 mengatakan 22% generasi milenial (usia 26 hingga 41 tahun) dan 19% generasi Z (usia 18 hingga 25 tahun) terlilit utang karena menghabiskan uang untuk pergi berkencan. Tentu survei tersebut membuktikan betapa konsumtifnya anak muda jaman sekarang, apalagi jika harus berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidup. Tindakan ini dapat membahayakan kehidupan para pemuda ke depannya. Survei ini juga tengah viral di media sosial. Beberapa netizen di twitter ikut berkomentar dari fenomena hutang para pasangan kekasih ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
