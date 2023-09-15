6 Beasiswa Gratis untuk Sarjana dan Vokasi, Bebas Biaya Kuliah

JAKARTA - Kuliah dengan biaya terjangkau di perguruan tinggi merupakan impian para mahasiswa. Apalagi jika tidak perlu membayar biaya kuliah alias gratis. Kuliah gratis dengan beasiswa tentu impian bagi sebagian orang. Jangan khawatir, ada lho beasiswa yang menanggung seluruh biaya alias gratis.

Makin tinggi besaran biaya semester di perguruan tinggi juga membuat banyak orang yang mencari-mencari beasiswa untuk kebutuhan perkuliahan. Terlebih, kian hari biaya kuliah bukan hanya untuk uang semester, tetapi juga ada uang masuk, uang penunjang alat kuliah, biaya praktikum, biaya ikut organisasi, dan biaya-biaya lain yang diluar dugaan. Akibatnya, kebutuhan membengkak.

Beberapa orang mungkin memilih bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama kuliah, termasuk membayar uang kuliah. Namun banyak juga yang tidak sanggup untuk menjalankan kuliah sambil bekerja, karena harus memiliki tenaga ekstra agar keduanya seimbang.

Mendaftar beasiswa tentu menjadi solusi agar bisa menutup biaya-biaya yang dibutuhkan selama berkuliah. Untuk itu, banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar beasiswa salah satunya belajar, persiapan berkah, dan ikut mentoring atau konsultasi ke alumni dari beasiswa yang dituju. Dilansir dari @ngomonginuang di Instagram, Jumat (15/9/2023), berikut itu merupakan rekomendasi beasiswa yang bisa didaftarkan agar biaya kuliah lebih ringan, beberapa bahkan mengcover seluruh biaya.

Daftar Beasiswa Kuliah dengan Biaya Penuh di Indonesia

1. Djarum Beasiswa Plus

Djarum Foundation dikenal senang sekali memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak bangsa. Beasiswa ini juga terkenal dan diminati oleh kalangan mahasiswa. Untuk mendaftar beasiswa ini, tersedia di laman djarumbeasiswaplus.org. Keuntungan dari beasiswa ini adalah penerima akan diberikan uang saku setiap bulannya sebesar Rp1 juta, kegiatan pelatihan character building, leadership, self development dan lain-lain.

2. Paragon Scholarship

Paragon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan sangat terkenal di Indonesia. Paragon Scholarships setiap tahunnya memberikan beasiswa untuk para mahasiswa di Indonesia dengan rincian bantuan dana kuliah sebesar Rp6.250.000 per semesternya, kegiatan leadership, development, social project, dan lain-lain, serta networking yang bagus. Beasiswa ini dapat dibuka info lebih lanjutnya di laman https://www.paragon-innovation.com/scholarship.

3. Generasi Baru Indonesia (GenBI)

GenBI ini merupakan beasiswa yang diberikan dari Bank Indonesia. Beasiswa ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Keuntungan mendaftar beasiswa ini adalah mendapat bantuan dana sebesar Rp1 juta per bulannya selama empat semester. Selain itu penerima beasiswa ini sudah otomatis tergabung ke komunitas GenBI, yakni komunitas pengembangan diri mahasiswa penerima beasiswa BI. Info lebih lanjut dapat dilihat di Instagram @genbi_official.

4. Pertamina Foundation

Pertamina adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang familiar terdengar di bidang bahan bakar kendaraan. Perusahaan ini juga membuka bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di seluruh Indonesia. Keuntungan dari beasiswa ini adalah biaya pendidikan sebesar Rp 4 juta untuk wilayah Jawa, Rp 3 juta untuk wilayah luar Jawa dan Rp 1 juta untuk wilayah Papua. Kemudian para penerima beasiswa juga akan menerima uang saku sebesar Rp 500 ribu perbulannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman pertaminafoundation.org.