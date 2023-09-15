Cerita Alumni Beasiswa Chevening, Kuliah Gratis di Inggris Plus Boyong Keluarga

JAKARTA - Salah satu penerima beasiswa Chevening alumni kampus di Inggris membagikan pengalamannya mengikuti kuliah di sana. Selain gratis, dia bisa membawa keluarganya ke sana.

Namanya Marializia Hasni, alumni Chevening dari University of Birmingham. Maria juga sangat diuntungkan dari beasiswa Chevening karena keluarganya dapat ikut ke Inggris.

Anaknya yang masuk usia sekolah juga bersekolah di sana dengan gratis. Dari keterangannya, pemerintah Inggris sangat memudahkan anaknya untuk bersekolah, jadi ia tidak berjauhan dengan anaknya selama menempuh studi.

“Saya baru tahu betapa luar biasa networking dari beasiswa ini ketika sudah masuk di dalamnya. Jadi Chevening ini gak pandang bulu, jadi liat profil kita secara utuh. Tidak mengkotak-kotakan golongan, ras, atau di mana asal kita. Jadi benar-benar melihat profil saya yang cocok dengan chevenings, influencing dan future leaders” kata Marializia Hasni, alumni Chevening dari University of Birmingham dalam konferensi pers, dikutip Jumat (15/9/2023).

Beasiswa kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Inggris, beasiswa Chevening resmi dibuka hingga 7 November 2023. Ada kurang lebih 150 perguruan tinggi di Britania Raya yang bisa menjadi tujuan para calon awardee untuk mengambil gelar Master. Sejak 40 tahun setelah berdiri, Chevening telah mengirimkan setidaknya 2000 mahasiswa ke Inggris. Lalu, mengapa harus Chevening?

Program beasiswa ini telah dibuka sejak tahun 1983 dan mengirimkan setidaknya 50 mahasiswa Indonesia ke Inggris setiap tahunnya. Banyak tokoh penting Indonesia yang juga menjadi awardee beasiswa ini. Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri dan Riri Riza sutradara ternama Indonesia merupakan beberapa alumni Chevening yang dikenal banyak orang.

Pembukaan beasiswa Chevening tahun 2023 resmi diselenggarakan di Kedubes Inggris Jakarta pada Kamis (14/9/2023). Dalam acara tersebut, beberapa alumni dari latar belakang yang berbeda turut memberikan alasan dan pengalamannya sebagai penerima beasiswa Chevening.

Salah seorang awardee lain juga membagikan kisahnya mengapa memilih studi di Inggris dengan Chevening. Abi Marutama, seorang penerima beasiswa tersebut yang merupakan penyandang disabilitas sangat bersemangat untuk menempuh studinya ke Inggris.

“Terus terang saya belum pernah menginjakkan kaki di UK sama sekali, saya banyak membaca literatur perjuangan penyandang disabilitas di UK cukup menarik.” tutur Abi, mahasiswa University of Leeds.