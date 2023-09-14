Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Intip Gaji Fresh Graduate di PT Astra International

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:33 WIB
Intip Gaji <i>Fresh Graduate</i> di PT Astra International
Gaji fresh graduate PT Astra International Tbk (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Gaji fresh graduate di PT. Astra International, Tbk, menarik untuk disimak. PT Astra Internasional atau biasa disebut Astra merupakan perusahaan ternama di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dalam dunia otomotif dan merambah ke finansial, agro, infrastruktur, alat berat, dan lain-lain.

Selain memiliki bidang perusahaan yang banyak dan beragam, Astra juga terkenal dengan besaran gaji karyawannya yang besar, sehingga banyak dari para job hunter dan fresh graduate yang mengincar perusahaan ini. Perusahaan ini juga dikenal memiliki imej dan nama yang baik sehingga para pencari kerja berebut untuk masuk ke sana.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), berikut merupakan besaran gaji di PT Astra International yang dapat menjadi pertimbangan untuk kalian yang ingin menjadi pegawai di perusahaan ini. Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat berada di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman setelah sebelumnya menempati Gedung AMDI yang berada di Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat. Pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

Halaman:
1 2
