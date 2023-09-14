Miris! Siswa SD Negeri Ini Masih Belajar di Lantai Beralaskan Tikar

Sekolah di Aceh masih beralaskan tikar untuk proses belajar mengajar siswa (Foto: Sekolah Kita)

ACEH - Sungguh miris murid SDN 5 Peudada Kabupaten Bireuen Aceh. Mereka masih belajar di atas lantai hanya beralaskan tikar.

Sekolah yang di bangun sejak puluhan tahun silam sampai saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan sekolah terlihat ada yang telah hancur di bagian jendela dan flavonnya ada yang telah runtuh.

Kondisi itu telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Sekolah yang memiliki murid sebanyak 57 orang ini terpaksa belajar dengan kondisi yang tidak layak meskipun ada kursi dan meja belajar.

Namun kondisinya sudah tidak pantas lagi untuk digunakan. Nasrullah mengatakan sejak empat bulan terakhir, murid kelas 6 SDN ini terpaksa belajar di atas lantai yang hanya beralaskan tikar saja.