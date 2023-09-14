Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Miris! Siswa SD Negeri Ini Masih Belajar di Lantai Beralaskan Tikar

Musriadi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |13:02 WIB
Miris! Siswa SD Negeri Ini Masih Belajar di Lantai Beralaskan Tikar
Sekolah di Aceh masih beralaskan tikar untuk proses belajar mengajar siswa (Foto: Sekolah Kita)
A
A
A

 

ACEH - Sungguh miris murid SDN 5 Peudada Kabupaten Bireuen Aceh. Mereka masih belajar di atas lantai hanya beralaskan tikar.

Sekolah yang di bangun sejak puluhan tahun silam sampai saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan sekolah terlihat ada yang telah hancur di bagian jendela dan flavonnya ada yang telah runtuh.

Kondisi itu telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Sekolah yang memiliki murid sebanyak 57 orang ini terpaksa belajar dengan kondisi yang tidak layak meskipun ada kursi dan meja belajar. 

Namun kondisinya sudah tidak pantas lagi untuk digunakan. Nasrullah mengatakan sejak empat bulan terakhir, murid kelas 6 SDN ini terpaksa belajar di atas lantai yang hanya beralaskan tikar saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement