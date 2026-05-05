Pilu, Siswa Yatim di SMK Samarinda Meninggal Dunia karena Pakai Sepatu Kekecilan

KISAH memilukan datang dari siswa yatim di sebuah SMK di Samarinda. Siswa bernama Mandala Rizky Saputra meninggal dunia karena pakai sepatu kekecilan.

Mandala menggunakan sepatu sekolahnya yang kekecilan hingga kakinya membengkak. Akibatnya, siswa berusia 16 tahun itu juga alami infeksi di kaki yang membuat nyawanya kemudian tak tertolong.

1. Kronologi Meninggalnya Mandala Rizky Saputra

Diketahui, Mandala Rizky Saputra merupakan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Samarinda. Dia menjadi sorotan publik setelah dikabarkan meninggal dunia usai mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup serius.

Peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial. Utamanya soal dugaan kondisi kaki Mandala yang membengkak akibat sepatu yang tidak sesuai ukuran. Mandala sebenarnya memakai sepatu berukuran 44. Namun, dia memaksakan memakai sepatu ukuran 40 selama ini.

Dikabarkan, Mandala sebelumnya menjalani kegiatan praktik kerja lapangan di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda pada Februari hingga Maret 2026. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, Mandala masih sempat mengikuti proses pembelajaran.

Namun, pada awal April 2026, kondisinya mulai menurun. Alhasil, pihak sekolah menyarankan agar ia beristirahat dan dipulangkan ke rumah.

Beberapa hari kemudian, siswa tersebut tidak kembali mengikuti kegiatan belajar dan pihak keluarga mengajukan izin sakit. Komunikasi antara orangtua dan pihak sekolah pun terus berlangsung, termasuk terkait kondisi kesehatan Mandala yang semakin memburuk. Pihak sekolah bahkan sempat memberikan bantuan serta memfasilitasi kebutuhan pengobatan siswa tersebut.

Pada pertengahan April, keluarga menyampaikan bahwa kondisi Mandala mengalami pembengkakan pada bagian kaki dan lemas. Meskipun, dia tidak ditemukan luka luar.

Sekolah kemudian melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa untuk memastikan kondisinya. Dari hasil pantauan, kaki Mandala terlihat bengkak, namun sempat dilaporkan membaik pada kunjungan berikutnya.