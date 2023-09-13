Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Rincian Gaji Fresh Graduate Bank BCA

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |12:28 WIB
Ini Rincian Gaji <i>Fresh Graduate</i> Bank BCA
Gaji fresh graduate bank BCA (Foto: BCA)
A
A
A

JAKARTA - Gaji fresh graduate bank BCA membuat para pencari kerja bertanya-tanya. Bekerja di sektor keuangan masih menjadi salah satu pilihan favorit para lulusan S1. Salah satu industri yang biasa dituju oleh para pelamar adalah industri perbankan.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, langkah selanjutnya bagi para lulusan baru memasuki dunia kerja. Bagi yang tertarik dengan industri perbankan, Bank Central Asia menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan.

Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), saat karir dimulai di BCA sebagai fresh graduate, maka kamu memiliki panduan lengkap tentang gaji yang diinginkan. Berikut rincian gaji fresh graduate BCA komponen yang mempengaruhinya.

Intip Besaran Gaji Fresh Graduate di PTPN 

Rincian Gaji Fresh Graduate BCA

Rincian gaji fresh graduate dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor termasuk posisi kerja, lokasi, pengalaman sebelumnya. Secara umum, gaji fresh graduate BCA berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000 per bulan.

 

Gaji Pokok

Gaji pokok fresh graduate BCA, komponen utama dari pendapatan mereka. Gaji pokok ini berdasarkan pada posisi kerja yang isi dapat berkisar antara Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan.

