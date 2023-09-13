Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar SMK Jago Seduh Kopi Espresso, Seru saat Jadi Barista

Suryono Sukarno , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:01 WIB
Pelajar SMK Jago Seduh Kopi Espresso, Seru saat Jadi Barista
Pelajar SMK belajar jadi barista dan menyeduh kopi (Foto: Suryono Sukarno)
JAWA TENGAH - Kamu pencinta kopi? Di tangan barista, kopi yang diseduh akan terasa nikmat. Hal itu yang dipelajari oleh pelajar SMK Nu Kesesi kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka mengikuti pelatihan menjadi barista.

Para siswa dididik menjadi barista handal agar bisa menyajikan secangkir kopi berbasis mesin espresso yang bisa digunakan setelah lulus sekolah. Secara bergiliran lima kelas jurusan tata boga di SMK Nu Kesesi mendapatkan pelajaran tentang menyeduh kopi berbasis mesin espresso dan penyeduhan manual brew. Mereka dilatih oleh para mahasiswa yang juga sebagai barista.

Para siswa dan siswi SMK Nu Kesesi dikenalkan dengan berbagai jenis kopi yang biasanya dipakai di kafe-kafe seperti jenis robusta dan arabika. Mereka juga diajari bagaimana memakai alat pembuatan kopi dengan alat espresso.

Ada tiga jenis seduhan kopi yang diajarkan kepada para siswa di antaranya adalah espresso, latte dan kopi tubruk. Peserta mengaku senang mendapatkan pelatihan barista karena profesi ini sedang digemari di kalangan remaja.

