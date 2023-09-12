Peneliti Eropa Temukan Fakta Baru tentang Anjing, Dengar Suara Manusia saat Tidur

JAKARTA – Anjing adalah salah satu hewan yang setia dan lucu. Uniknya, selain, pintar, anjing bisa mendengar suara manusia meski anjing itu sedang tidur.

Dilansir dari Science Alert, Selasa (12/9/2023) studi dari Universitas Eötvös Loránd, Hungaria, menemukan bahwa anjing akan langsung bereaksi ketika mendengar suara manusia ataupun suara anjing lainnya. Temuan ini sangat signifikan, karena merupakan bukti pertama dari proses pendengaran yang kompleks selama tidur pada anjing.

BACA JUGA:

Ahli Etologi Universitas Eötvös Loránd Huba Eleőd, mengatakan dalam percobaan ini, anjing dihubungkan ke perangkat yang mengukur potensi respons gelombang otak terkait peristiwa tersebut. Mereka kemudian dipaparkan pada suara anjing dan manusia saat terjaga, mengantuk, atau setelah dibiarkan rileks sepenuhnya dan tertidur.

BACA JUGA:

Semuanya dilakukan dengan volume dan durasi yang sama, seperti tertawa, batuk. Menguap. Teriak dan lain-lainnya.