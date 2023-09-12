Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti Eropa Temukan Fakta Baru tentang Anjing, Dengar Suara Manusia saat Tidur

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:20 WIB
Peneliti Eropa Temukan Fakta Baru tentang Anjing, Dengar Suara Manusia saat Tidur
Peneliti temukan fakta unik soal hewan anjing (Foto: Freepik)




JAKARTA – Anjing adalah salah satu hewan yang setia dan lucu. Uniknya, selain, pintar, anjing bisa mendengar suara manusia meski anjing itu sedang tidur.

Dilansir dari Science Alert, Selasa (12/9/2023) studi dari Universitas Eötvös Loránd, Hungaria, menemukan bahwa anjing akan langsung bereaksi ketika mendengar suara manusia ataupun suara anjing lainnya. Temuan ini sangat signifikan, karena merupakan bukti pertama dari proses pendengaran yang kompleks selama tidur pada anjing.

Ahli Etologi Universitas Eötvös Loránd Huba Eleőd, mengatakan dalam percobaan ini, anjing dihubungkan ke perangkat yang mengukur potensi respons gelombang otak terkait peristiwa tersebut. Mereka kemudian dipaparkan pada suara anjing dan manusia saat terjaga, mengantuk, atau setelah dibiarkan rileks sepenuhnya dan tertidur.

Semuanya dilakukan dengan volume dan durasi yang sama, seperti tertawa, batuk. Menguap. Teriak dan lain-lainnya. 

