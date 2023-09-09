Viral Pelajar Filipina Merdu Nyanyikan Rasa Sayange, Asal Usul Lagu Jadi Pro Kontra

JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan kekompakan sebuah ruang kelas di Filipina. Para siswa menyanyikan lagu daerah dari timur Indonesia, yang berjudul Rasa Sayange.

Mereka bernyanyi dengan merdu. Lagu tersebut diposting dalam halaman Facebook Discover ASEAN.

Konon, lagu tersebut dipelajari oleh sekelompok siswa kelas 8 di Filipina sebagai dari kursus musik dan bahasa katalog mereka seperti bahasa negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki kesamaan budaya dan warisan. Dikutip dari The Sun Daily, Sabtu (9/9/2023), penampilan siswa Filipina menyanyi lagu Rasa Sayange dalam bahasa Malaysia klasik sangat luar biasa mengingat betapa miripnya pengucapannya sama dengan Indonesia.

Lagu tersebut dipelajari oleh sekelompok siswa kelas 8 di Filipina sebagian dari kursus musik mereka dan bahasa Tagalog seperti banyak negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki kesamaan budaya dan warisan. Sayangnya, lagu tersebut malah menjadi pro kontra di kalangan netizen.