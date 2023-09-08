Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Heboh Cari Loker Gaji Rp50 Juta, Lulusan S1 Ini Sampai Tanya Bule di Pesawat

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |22:38 WIB
Heboh Cari Loker Gaji Rp50 Juta, Lulusan S1 Ini Sampai Tanya Bule di Pesawat
Pemuda viral yang membentangkan banner info loker berharap dapat pekerjaan dengan gaji Rp50 juta (Foto: Instagram Cleon Levin)




JAKARTA - Cleon Levin, lulusan S1 dari Universitas Kristen Petra nekat bertanya kepada orang asing dari Amerika di dalam pesawat saat pergi ke Bali. Sebelumnya Cleon sempat viral membentangkan banner info loker di depan podium saat prosesi wisuda, berharap gaji Rp50 juta.

“Udah dapet loker belum? Ya, belum” jelas Cleon dalam akun Instagram pribadinya, Jumat (8/9/2023).

“Daripada nunggu lokernya datang, mending kita cari lokernya langsung. Kita coba cari-cari di internet kali ya. Ini udah buka LinkedIn trus kita tinggal cari aja. Gaji Rp50 juta (di search bar Linkedin), dan kita lihat, tidak ada gaji Rp50juta di LinkedIn,” katanya.

Tak patah semangat, dia searching di Google dan hasilnya lowongan Rp50 juta hanya untuk wanita dan usianya tidak sesuai. “Ada sih, cuman minimal wanita dan 35 tahun, ini mah kurang ramah fresh graduate, jadi bingung harus cari dimana lagi nih,” tuturnya.

Merasa kurang dengan pencapaian melalui internet, maka dia langsung turun lapangan ke bali untuk mencari loker. Saat bertemu bule di pesawat, dia langsung bertanya soal loker.

“Kenapa kok tiba-tiba Bali? Ya kalau ke Amerika kejauhan dan kemahalan,” ucapnya.

Di pesawat, dia pun duduk disebelah bule. Dan langsung saja to the point, Cleon bertanya apa yang dia butuhkan.



