Momen Romantis Pemuda Jadi Translator Maba Difabel saat Ospek, Bikin Haru

JAKARTA - Sebuah video kviral memperlihatkan seorang pria menjadi translator menyanyi. Peristiwa itu terjadi saat salah satu mahasiswa tunarungu saat melakukan kegiatan masa orientasi mahasiswa baru (Maba).

Video yang diunggah oleh akun twitter milik @kegblgnunfaedh itu memperlihatkan momen orientasi mahasiswa baru kini tengah ramai. Pada agenda ospek, mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti berbagai profesi dimulai dari upacara penyambutan, pengenalan profil universitas, fakultas hingga organisasi yang berada di dalam universitas tersebut.

Dikutip dari akun twitter @kegblgunpfaedh pada Rabu (6/9/2023), adapun mahasiswa yang mengikuti agenda masa orientasi mahasiswa baru ini pun datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Video tersebut berawal diunggah di sosial media akun TikTok milik @raenarayj.

Video yang diunggah kini banjir mendapatkan komentar pujian dari warganet. Mereka sampai menangis.