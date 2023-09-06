Daftar Pendidikan Arsjad Rasjid, Kuliah di University of Southern Carolina hingga Pepperdine University

JAKARTA - Arsjad Rasjid, pria kelahiran Jakarta, 16 Maret 1970 itu menempuh berbagai pendidikan di perguruan tinggi di AS. Dia merupakan putra dari pasangan H.M.N. Rasjid (Purnawirawan TNI AD) yang berdarah Palembang dan Hj. Suniawati yang berdarah Sunda-Tionghoa.Kini dia ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Dalam laman resmi pribadinya, dikutip Rabu (6/9/2023), sejak SMP, Arsjad dititipkan orangtuanya untuk bersekolah di luar negeri. Di tahun 1990 saat mulai mengenyam bangku kuliah, Arsjad memilih untuk mengambil Computer Engineering di University of Southern Carolina.

Sebenarnya Computer Engineering bukanlah cita-citanya, karena lebih terinspirasi oleh Ibunya yang gemar wirausaha. Setelah kembali sejenak ke Tanah Air karena Ayah sakit, Arsjad muda kembali menempuh pendidikan Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

BACA JUGA:

Dengan perubahan yang sangat cepat dan tidak ingin ketinggalan kereta, tahun 2012 dirinya juga mengambil Program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Di tahun yang sama, ia masuk ke Program Insight Into Politics and Public Policy in Asia for Global Leaders, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Pada titik ini, Arsjad menemukan titik yang menuntunnya untuk berkontribusi lebih bagi bangsa.