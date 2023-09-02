Peneliti Gunakan Teknologi AI Deteksi Bakteri di Air Minum dalam Hitungan Detik

JAKARTA – Air minum adalah kebutuhan pokok manusia, dan setiap harinya kita mengandalkannya untuk menjaga hidrasi dan kesehatan kita. Namun, tanpa pemantauan yang tepat, air yang kita konsumsi bisa saja mengandung bakteri berbahaya yang tak terlihat dengan mata telanjang. Dengan teknogi Artificial Intelligence (AI), peneliti bisa mendeteksi adanya bakteri dalam kandungan air minum.

Kontaminasi bakteri dalam air minum dapat mengancam kesehatan manusia, dan seringkali, deteksi dini adalah kunci untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi ini. Inilah di mana peran AI datang untuk beraksi.

Kecerdasan buatan memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi canggih dalam mengidentifikasi bakteri dalam air dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Sebelumnya, pengujian air memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, dan hasilnya mungkin baru diketahui setelah risiko terjadi. Dengan AI, kita dapat mendeteksi bakteri dalam hitungan detik, bukan jam atau bahkan hari.

Dilansir dari Science Times, Sabtu (2/9/2023) di AS, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) mengatur konsentrasi timbal dalam air kemasan, yang tidak boleh lebih dari lima bagian per miliar. Mendeteksi konsentrasi bakteri, logam berat, dan racun lainnya bagian per miliar atau bagian per juta hanya dapat dilakukan dengan menganalisis sampel air laboratorium.

Terdapat sensor yang dirancang untuk mengukur kontaminan dalam air, namun sensor tersebut memiliki masalah keandalan dan menunjukkan ketidakmampuan mendeteksi perangkat yang rusak. Sensor tersebut juga diharapkan sangat sensitif dalam menangkap konsentrasi racun yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Para peneliti dari Argonne National Laboratory, Pritzker School of Molecular Engineering di University of Chicago, dan University of Wisconsin-Milwaukee mengembangkan sensor yang mendeteksi timbal, merkuri, dan E.coli dalam air keran yang mengalir untuk mengatasi tantangan ini. Dipimpin oleh Profesor Junhong Chen, tim ini menciptakan inovasi yang dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan peringatan dini terhadap kontaminasi air.

Sensor tersebut mengandung lapisan atom karbon dan oksigen setebal satu nanometer dalam bentuk graphene, yang digunakan untuk melapisi substrat silikon. Lembaran oksida grafena semikonduktor adalah media antara elektroda sumber dan pembuangan dalam tran efek medan (FET). Setelah itu, lembaran graphene diendapkan pada wafer silikon dan dicetak dengan elektroda emas. Ini diikuti oleh lapisan isolasi aluminium oksida yang memisahkan elektroda gerbang dari saluran semikonduktor.