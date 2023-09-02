Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bakat Merias Wajah, Lulusan Kursus MUA Raih Omzet Ratusan Juta

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |19:25 WIB
Bakat Merias Wajah, Lulusan Kursus MUA Raih Omzet Ratusan Juta
Kursus MUA bisa sukses jadi pengusaha kecantikan dan jutawan (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Industri pun memiliki peran yang besar untuk pengembangan kompetensi siswa kursus bidang rias. Jangan salah lho, lulusan kursus Makeup Artist atau MUA bisa jadi jutawan.

Buktinya Putri Citra Pratiwi kini sudah menjadi pengusaha bisnis kecantikan. Berkat mengikuti praktik kursus MUA telah mengubah jalan hidupnya.

“Saat ini saya memiliki bisnis wedding dengan omzet hingga ratusan juta rupiah dalam satu bulan,” kata Putri yang awalnya hanya merupakan ibu rumah tangga biasa dalam keterangan resmi Kemendikbudristek kepada Okezone, Sabtu (2/9/2023)

Berkat program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2019, ia mengasah minat dan bakat meriasnya di LKP Rifa Cimahi, Jawa Barat dengan mengambil bidang keterampilan tata rias pengantin. Ia adalah sosok from zero to hero karena keterbatasan dana yang ia miliki, namun berkat kompetensinya terus berkembang, kini ia sudah memiliki galeri yaitu Xavier Wedding.

 

Sementara itu, Maulana Yusuf Al Muzaki yang merupakan alumni LKP Andini, Jombang dalam program PKW tahun 2019 tidak hanya sukses menjadi MUA profesional di Jombang saja. Maulana juga tercatat sebagai pemilik Maulana Makeup Wedding Gallery.

Halaman:
1 2
